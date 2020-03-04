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Кабмін Шмигаля: що відомо про новий уряд

Новини » Політика     04.03.2020 - 13:37
Кабмін Шмигаля: що відомо про новий уряд
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

За новий Кабмін Рада буде голосувати на позачерговому засіданні о 16:00

Новий Кабмінет міністрів України і новий прем'єр-міністр будуть призначені Радою сьогодні, 4 березня, в ході позачергового засідання. Докладніше про те, хто увійде в новий уряд - у матеріалі РБК-Україна.

13:36 Зі слів джерела РБК-Україна, в Слуги народу не вистачає голосів за новий склад уряду для голосування пакетом. Тому фракція збереться на засідання між ранковим і вечірнім засіданням Ради. Також співрозмовник видання зазначив, що список кандидатів в міністри з вечора трохи змінився.

13:15 За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, три міністри відмовилися від пропонованих посад. Серед них:

  • Олег Коростельов (міг стати віце-прем'єром з питань оборонної промисловості)
  • Роман Жуковський (міг стати міністром економіки)
  • Тимофій Милованов (міг стати міністром агрополітики)

Новий прем'єр - Шмигаль

Кандидатуру Дениса Шмигаля на пост прем'єра запропонував президент Володимир Зеленський. На даний момент він обіймає посаду віце-прем'єра та міністра з розвитку громад і територій. Раніше Шмигаль очолював Івано-Франківську обласну держадміністрацію. За час трудової кар'єри він вже встиг попрацювати на держслужбі (Львівська ОДА, фіскальна служба) і в структурах ДТЕК.

Новий склад Кабміну

В ході вчорашнього засідання фракції Слуга народу, Шмигаль представив склад свого уряду. У новому Кабміні свої посади збережуть:

  • глава МВС Арсен Аваков
  • глава Мининфоаструктуры Владислав Криклій
  • глава Мінкульту Володимир Бородянський

Залишаться в Кабміні, але отримають нові посади:

  • Тимофій Милованов може змінити крісло міністра економіки на крісло міністра агропромисловості
  • Дмитро Кулеба займе посаду міністра закордонних справ, але збереже крісло віце-прем'єра з євроінтеграції

Нові обличчя:

  • міністр розвитку громад і територій - Олексій Чернишов або Людмила Бугай
  • міністр економіки Роман Жуковський
  • міністр Кабінету міністрів - Олег Німчинов
  • міністр фінансів Ігор Уманський
  • віце-прем'єр з оборонної промисловості - Роман Коростельов
  • міністр охорони здоров'я - Ілля Ємець
  • міністр соціальної політики Марина Лазебна
  • міністр спорту - Вадим Гутцайт
  • міністр оборони - Андрій Таран

Гончарук написав заяву

Сьогодні вранці нардеп СН Олександр Качур опублікував фото заяви про відставку чинного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. На даний момент профільний комітет рекомендував парламенту прийняти цю заяву, і відповідна постанова вже внесли в Раду.

Кабмін Шмигаля: що відомо про новий уряд

Відзначимо, що в понеділок, 2 березня, в ході брифінгу Гончарук заявив про те, що заяви не писав, але таку ймовірність коментувати відмовився.

"Я ніяких заяв на цю хвилину не писав. Очевидно, що у нас будуть консультації з президентом і парламентом. Станом на сьогодні більше нічого коментувати не хочу", - заявив Гончарук.

Позачергове засідання Ради: онлайн Рада відправляє у відставку Кабмін Гончарука: онлайн
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниотставкаДенис Шмигаль
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