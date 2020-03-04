Кабмін Шмигаля: що відомо про новий уряд

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

За новий Кабмін Рада буде голосувати на позачерговому засіданні о 16:00

Новий Кабмінет міністрів України і новий прем'єр-міністр будуть призначені Радою сьогодні, 4 березня, в ході позачергового засідання. Докладніше про те, хто увійде в новий уряд - у матеріалі РБК-Україна.

13:36 Зі слів джерела РБК-Україна, в Слуги народу не вистачає голосів за новий склад уряду для голосування пакетом. Тому фракція збереться на засідання між ранковим і вечірнім засіданням Ради. Також співрозмовник видання зазначив, що список кандидатів в міністри з вечора трохи змінився.

13:15 За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, три міністри відмовилися від пропонованих посад. Серед них:

Олег Коростельов (міг стати віце-прем'єром з питань оборонної промисловості)

Роман Жуковський (міг стати міністром економіки)

Тимофій Милованов (міг стати міністром агрополітики)

Новий прем'єр - Шмигаль

Кандидатуру Дениса Шмигаля на пост прем'єра запропонував президент Володимир Зеленський. На даний момент він обіймає посаду віце-прем'єра та міністра з розвитку громад і територій. Раніше Шмигаль очолював Івано-Франківську обласну держадміністрацію. За час трудової кар'єри він вже встиг попрацювати на держслужбі (Львівська ОДА, фіскальна служба) і в структурах ДТЕК.

Новий склад Кабміну

В ході вчорашнього засідання фракції Слуга народу, Шмигаль представив склад свого уряду. У новому Кабміні свої посади збережуть:

глава МВС Арсен Аваков

глава Мининфоаструктуры Владислав Криклій

глава Мінкульту Володимир Бородянський

Залишаться в Кабміні, але отримають нові посади:

Тимофій Милованов може змінити крісло міністра економіки на крісло міністра агропромисловості

може змінити крісло міністра економіки на крісло міністра агропромисловості Дмитро Кулеба займе посаду міністра закордонних справ, але збереже крісло віце-прем'єра з євроінтеграції

Нові обличчя:

міністр розвитку громад і територій - Олексій Чернишов або Людмила Бугай

або міністр економіки Роман Жуковський

міністр Кабінету міністрів - Олег Німчинов

міністр фінансів Ігор Уманський

віце-прем'єр з оборонної промисловості - Роман Коростельов

міністр охорони здоров'я - Ілля Ємець

міністр соціальної політики Марина Лазебна

міністр спорту - Вадим Гутцайт

міністр оборони - Андрій Таран

Гончарук написав заяву

Сьогодні вранці нардеп СН Олександр Качур опублікував фото заяви про відставку чинного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. На даний момент профільний комітет рекомендував парламенту прийняти цю заяву, і відповідна постанова вже внесли в Раду.

Відзначимо, що в понеділок, 2 березня, в ході брифінгу Гончарук заявив про те, що заяви не писав, але таку ймовірність коментувати відмовився.

"Я ніяких заяв на цю хвилину не писав. Очевидно, що у нас будуть консультації з президентом і парламентом. Станом на сьогодні більше нічого коментувати не хочу", - заявив Гончарук.