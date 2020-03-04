Кабмін Шмигаля: що відомо про новий уряд

За новий Кабмін Рада буде голосувати на позачерговому засіданні о 16:00
Новий Кабмінет міністрів України і новий прем'єр-міністр будуть призначені Радою сьогодні, 4 березня, в ході позачергового засідання. Докладніше про те, хто увійде в новий уряд - у матеріалі РБК-Україна.
13:36 Зі слів джерела РБК-Україна, в Слуги народу не вистачає голосів за новий склад уряду для голосування пакетом. Тому фракція збереться на засідання між ранковим і вечірнім засіданням Ради. Також співрозмовник видання зазначив, що список кандидатів в міністри з вечора трохи змінився.
13:15 За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, три міністри відмовилися від пропонованих посад. Серед них:
Новий прем'єр - Шмигаль
Кандидатуру Дениса Шмигаля на пост прем'єра запропонував президент Володимир Зеленський. На даний момент він обіймає посаду віце-прем'єра та міністра з розвитку громад і територій. Раніше Шмигаль очолював Івано-Франківську обласну держадміністрацію. За час трудової кар'єри він вже встиг попрацювати на держслужбі (Львівська ОДА, фіскальна служба) і в структурах ДТЕК.
Новий склад Кабміну
В ході вчорашнього засідання фракції Слуга народу, Шмигаль представив склад свого уряду. У новому Кабміні свої посади збережуть:
Залишаться в Кабміні, але отримають нові посади:
Нові обличчя:
Гончарук написав заяву
Сьогодні вранці нардеп СН Олександр Качур опублікував фото заяви про відставку чинного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. На даний момент профільний комітет рекомендував парламенту прийняти цю заяву, і відповідна постанова вже внесли в Раду.
Відзначимо, що в понеділок, 2 березня, в ході брифінгу Гончарук заявив про те, що заяви не писав, але таку ймовірність коментувати відмовився.
"Я ніяких заяв на цю хвилину не писав. Очевидно, що у нас будуть консультації з президентом і парламентом. Станом на сьогодні більше нічого коментувати не хочу", - заявив Гончарук.