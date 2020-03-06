ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шмигаль розповів, коли піде у відставку

Новини » Політика     06.03.2020 - 07:59
Шмигаль розповів, коли піде у відставку
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль готовий піти з посади, якщо не виправдає сподівань українців і готовий відмовляти президенту

Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль готовий піти з посади, якщо не виправдає сподівань українців. Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу", повідомляє РБК-Україна.

Прем'єр відповів на серію бліц-питань.

"Я піду з посади, якщо не виправдовував сподівань українців", - сказав Шмигаль.

Також у нього запитали, в яких випадках він може відмовити президентові України.

"Я відмовлю президенту в різних випадках, але не уявляю, що президент може щось попросити, що є незаконним, або що спричинить мою відмову", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, 5 березня Шмигаль провів перше засідання свого Кабміну. На засіданні розглядали технічні кадрові питання.

Як повідомляло РБК-Україна, що 4 березня Шмигаль став новим прем'єр-міністром України. Також Верховна рада затвердила склад його уряду.

У той же час у фракції "Слуга народу" тривають консультації з приводу кандидатів на вакантні посади міністрів. Як заявив президент Володимир Зеленський, вакантними залишаються 5-6 посад.

Шмигаль заявив, що залишаються вакантними посади чотирьох міністрів. При цьому він уточнив, що планується розширення ще двох напрямків.

Питання продажу землі іноземцям має вирішуватися на референдумі, - прем’єр Українцям пообіцяли індексацію пенсій цього року
Новини України Денис Шмигаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся