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У Раді тривають консультації щодо кандидатів на посади міністрів

Новини » Політика     05.03.2020 - 14:26
У Раді тривають консультації щодо кандидатів на посади міністрів
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разумков зазначив, що обов'язки відсутніх міністрів виконують заступники

У фракції "Слуга народу" тривають консультації щодо кандидатів на посади міністрів в новому уряді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер ВР запевнив, що система працює стабільно, адже обов'язки відсутніх міністрів виконують заступники.

"Наразі тривають консультації щодо кандидатур, які є вакантними. Є заступники міністрів, система продовжує працювати", - заявив Разумков.

Нагадаємо, екс-міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет не виключає, що продовжить роботу з новим урядом Дениса Шмигаля. За його словами, на колишній роботі в уряді у нього залишилися незавершені проекти. Він також планує обговорити формат подальшої роботи.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський підкреслив, що на сьогодні в новому Кабміні залишаються не закритими 5-6 принципових вакансій. Так, Зеленський заявив, що консультації тривають.

Додамо також, у ході позачергового засідання у середу Верховна рада призначила нового главу уряду Дениса Шмигаля і підтримала склад його Кабміну. Однак уряд зараз недоукомплектований.

Зеленський: у новому Кабміні не закрито 5-6 принципових вакансій Дубілет не виключає, що продовжить роботу у новому Кабміні
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаДмитро РазумковДенис Шмигаль
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