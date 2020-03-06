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Шмыгаль рассказал, когда будет сформирован его Кабмин

Новости » Политика     06.03.2020 - 11:30
Шмыгаль рассказал, когда будет сформирован его Кабмин
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава правительства отметил, что сейчас он проводит собеседования

Правительство будет сформировано в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к Кабинету министров в Верховной Раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас проводит собеседования.

"О формировании правительства. Сейчас провожу собеседования, и правительство будет сформировано безотлагательно ближайшее время. Как только будут подобраны соответствующие правильные и качественные кандидатуры", - заявил Шмыгаль.

Напомним, сегодня в Верховной раде Украины прошел первый час вопросов к правительству под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Ранее он заявил, что готов уйти с должности, если не оправдает надежды украинцев.

"Я уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев", - сказал Шмыгаль.

Так, 5 марта Шмыгаль провел первое заседание своего Кабмина. На заседании рассматривали технические кадровые вопросы.

Подчеркнем, 4 марта Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины. Также Верховная рада утвердила состав его правительства. До этого нардепы проголосовали за отставку правительства Алексея Гончарука.

В то же время во фракции "Слуга народа" продолжаются консультации по поводу кандидатов на вакантные должности министров. Как заявил президент Владимир Зеленский, вакантными остаются 5-6 должностей.

По словам же самого премьера, остаются вакантными должности четырех министров. При этом он уточнил, что планируется расширение еще двух направлений.

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