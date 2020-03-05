Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Засідання Кабміну було присвячено кадровим і технічних питанням

Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів перше засідання свого Кабміну. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що засідання було присвячено підготовчим і технічним кадровим питанням

"На нас чекає багато роботи, ми маємо швидко увійти в темп. Хочу зазначити, що уряд, міністерства зроблять максимально необхідне для того, щоб результат був позитивним і відчувався людьми. Тому сьогодні ми повинні проголосувати, в першу чергу, необхідні для запуску нового уряду кадрові рішення", - заявив на засіданні уряду Денис Шмигаль.

Він також заявив, що на наступне засідання Кабміну будуть підготовлені рішення щодо реформ і реагування на спалах коронавірусу.

Нагадаємо, 4 березня Шмигаль став новим прем'єр-міністром України. Також вчора Верховна рада затвердила склад його уряду.

Водночас у фракції "Слуга народу" тривають консультації з приводу кандидатів на вакантні посади міністрів. Як заявив сьогодні президент Володимир Зеленський, вакантними залишаються 5-6 посад.



