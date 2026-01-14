Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики

Таким образом, второй раз Верховная Рада смогла назначить Шмыгаля министром энергетики. Во время первого голосования, которое было вчера, его кандидатура не получила достаточной поддержки - за назначение отдали голоса только 210 народных депутатов.

Как голосовали нардепы

Таким образом, "за" отдали голоса 246 нардепов, 2 - против, 20 - воздержались, не голосовали 33 парламентария.

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 167

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 4

"Платформа за жизнь и мир" - 16

"За будущее" - 11

"Голос" - 8

"Доверие" - 16

"Восстановление Украины" - 14

Переход Шмыгаля из Минобороны

Еще 2 января президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову назначение министром обороны, а Шмыгалю - вице-премьером и министром энергетики. На следующий день оба министра написали заявления об отставке.

По данным источников РБК-Украина, Шмыгаль деликатно отклонил первое предложение возглавить Минэнерго, поскольку только начал работать в Минобороны и не хотел сразу брать на себя "проблемное" ведомство.

В итоге после второго дня переговоров ему предложили совместить Минэнерго с должностью первого вице-премьера, на что Шмыгаль согласился, формально став вторым человеком в правительстве.

Шмыгаль возглавил Минэнерго на фоне ударов РФ

Президент 3 января сообщил, что провел консультации с премьером Юлией Свириденко относительно назначения Шмыгаля на должность первого вице-министра энергетики.

Глава государства отметил, что поблагодарил Шмыгаля "за системную работу" в Министерстве обороны и активизацию процессов для защиты Украины и подчеркнул, что такая же системность нужна и для энергетики. Она поможет оперативно восстанавливать объекты после российских ударов и обеспечивать стабильное развитие отрасли.

До назначения Шмыгаля Минэнерго временно возглавлял Артем Некрасов. Предыдущий министр Светлана Гринчук может быть связана с масштабным делом "Мидас", которое расследует НАБУ о коррупции в энергетике.

Кадровые изменения во власти

В начале 2026 года Зеленский инициировал масштабные кадровые перестановки в верхушке власти. Одной из ключевых стала замена Андрея Ермака на Кирилла Буданова на должности руководителя ОП.

В свою очередь новым главой ГУР МО стал Олег Иващенко, который руководил Службой внешней разведки.

5 января президент встретился с Василием Малюком, который подал в отставку с должности главы СБУ, однако останется в системе для реализации "асимметричных спецопераций мирового уровня".

На следующий день Зеленский назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности.

Кроме того, обновлено руководство Государственной пограничной службы: и.о. председателя стал Валерий Вавринюк. Президент также сменил руководство в ряде областных военных администраций.

Глава государства объяснил кадровые перестановки подготовкой государства к любому развитию событий в войне. Он подчеркнул, что Украина близка к дипломатическому результату, но должна быть готова к сценарию, когда Россия заблокирует переговоры.

Он добавил, что после обновления правительства планируется глубокая перезагрузка оборонного сектора и Вооруженных сил, но сначала нужно убедиться, что все государственные институты работают эффективно и слаженно.