Шмыгаль сделал неутешительное заявление о графиках отключений света

Отключения света в Украине

Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют украинские энергетические объекты, в результате чего каждый день во всех областях Украины действуют графики отключений света.

Самая сложная ситуация остается в Киеве, поскольку россияне сильно повредили столичные ТЭЦ.

В частности, в ночь на 3 февраля оккупанты ударили по Дарницкой ТЭЦ, она была практически полностью разрушена. Россия ударила по этому объекту в пик морозов, часть жителей Киева осталась без отопления.

По словам вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, для атаки враг применил пять баллистических ракет со шрапнелью, что привело к масштабным разрушениям.

К слову, с графиками отключений света на 5 февраля можно ознакомиться в материале РБК-Украина.