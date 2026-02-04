Шмыгаль сделал неутешительное заявление о графиках отключений света

Графики отключений света могут ухудшиться. Одной из причин является значительный дефицит генерации электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера, министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Шмыгаль рассказал, что ситуация в энергетике остается очень сложной.
"К сожалению, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться. Это связано с последним ударом и тем, что дефицит поколения в энергосистеме все еще остается значительным. При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю", - добавил он.
По словам министра, восстановительные работы продолжаются, только в Киеве работают 230 бригад. Также привлечены 40 ремонтных бригад "Нафтогаза".
Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют украинские энергетические объекты, в результате чего каждый день во всех областях Украины действуют графики отключений света.
Самая сложная ситуация остается в Киеве, поскольку россияне сильно повредили столичные ТЭЦ.
В частности, в ночь на 3 февраля оккупанты ударили по Дарницкой ТЭЦ, она была практически полностью разрушена. Россия ударила по этому объекту в пик морозов, часть жителей Киева осталась без отопления.
По словам вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, для атаки враг применил пять баллистических ракет со шрапнелью, что привело к масштабным разрушениям.
