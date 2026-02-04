RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Шмыгаль сделал неутешительное заявление о графиках отключений света

Иллюстративное фото: в Украине могут ухудшиться графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Графики отключений света могут ухудшиться. Одной из причин является значительный дефицит генерации электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера, министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Читайте также: Ударили 5 ракет, станция уничтожена: появилось видео с Дарницкой ТЭЦ

Шмыгаль рассказал, что ситуация в энергетике остается очень сложной. 

"К сожалению, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться. Это связано с последним ударом и тем, что дефицит поколения в энергосистеме все еще остается значительным. При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю", - добавил он. 

По словам министра, восстановительные работы продолжаются, только в Киеве работают 230 бригад. Также привлечены 40 ремонтных бригад "Нафтогаза". 

Отключения света в Украине

Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют украинские энергетические объекты, в результате чего каждый день во всех областях Украины действуют графики отключений света.

Самая сложная ситуация остается в Киеве, поскольку россияне сильно повредили столичные ТЭЦ.

В частности, в ночь на 3 февраля оккупанты ударили по Дарницкой ТЭЦ, она была практически полностью разрушена. Россия ударила по этому объекту в пик морозов, часть жителей Киева осталась без отопления.

По словам вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, для атаки враг применил пять баллистических ракет со шрапнелью, что привело к масштабным разрушениям.

К слову, с графиками отключений света на 5 февраля можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальГрафики отключения светаЭлектроэнергияОтключение света