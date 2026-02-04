Как в Украине будут отключать свет 5 февраля: графики по областям
Во всех областях Украины завтра, 5 февраля, будут применять графики отключений света.
Более детально о том, какими будут ограничения, - в материале РБК-Украина ниже.
Распоряжение "Укрэнерго"
В "Укрэнерго" рассказали, что 5 февраля во всех областях Украины будут применять:
- графики почасовых отключений для бытовых потребителей;
- графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Причиной таких ограничений являются последствия российских ударов по украинским энергообъектам. При этом ситуация в энергосистеме может измениться в течение дня.
Львовская область
Во Львовской области 5 февраля будут действовать следующие графики отключений света:
Полтавская область
Жителей Полтавской области предупредили, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны 5 февраля будут действовать такие ограничения:
- с 00:00 по 06:00 - ГПО в объеме 4 очередей;
- с 06:00 по 22:00 - ГПО в объеме 4.5 очередей;
- с 22:00 по 23:59 - ГПО в объеме 4 очередей.
Сумская область
В Сумской области местных жителей предупредили о следующих графиках отключений света:
Ивано-Франковская область
В "Прикарпатьеоблэнерго" обнародовали такие графики отключений света на 5 февраля:
Запорожская область
В Запорожской области 5 февраля будут действовать такие графики:
- очередь 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- очередь 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- очередь 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- очередь 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- очередь 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- очередь 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- очередь 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- очередь 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- очередь 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- очередь 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- очередь 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- очередь 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00.
Остальные области
На момент публикации не было известно о том, какие графики будут действовать в следующих областях, поэтому с ограничениями можно ознакомиться на ресурсах местных облэнерго:
Напомним, российские оккупанты в ночь на 3 февраля в очередной раз нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. В результате атаки в ряде областей были перебои с электроснабжением и не только.