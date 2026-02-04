ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Как в Украине будут отключать свет 5 февраля: графики по областям

Украина, Среда 04 февраля 2026 20:42
Как в Украине будут отключать свет 5 февраля: графики по областям Иллюстративное фото: в Украине 5 февраля будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во всех областях Украины завтра, 5 февраля, будут применять графики отключений света.

Более детально о том, какими будут ограничения, - в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Ударили 5 ракет, станция уничтожена: появилось видео с Дарницкой ТЭЦ

Распоряжение "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" рассказали, что 5 февраля во всех областях Украины будут применять:

  • графики почасовых отключений для бытовых потребителей;
  • графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причиной таких ограничений являются последствия российских ударов по украинским энергообъектам. При этом ситуация в энергосистеме может измениться в течение дня.

Львовская область

Во Львовской области 5 февраля будут действовать следующие графики отключений света:

Как в Украине будут отключать свет 5 февраля: графики по областям

Полтавская область

Жителей Полтавской области предупредили, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны 5 февраля будут действовать такие ограничения:

  • с 00:00 по 06:00 - ГПО в объеме 4 очередей;
  • с 06:00 по 22:00 - ГПО в объеме 4.5 очередей;
  • с 22:00 по 23:59 - ГПО в объеме 4 очередей.

Сумская область

В Сумской области местных жителей предупредили о следующих графиках отключений света:

Как в Украине будут отключать свет 5 февраля: графики по областямИвано-Франковская область

В "Прикарпатьеоблэнерго" обнародовали такие графики отключений света на 5 февраля:

Как в Украине будут отключать свет 5 февраля: графики по областям

Запорожская область

В Запорожской области 5 февраля будут действовать такие графики:

  • очередь 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • очередь 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • очередь 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • очередь 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • очередь 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • очередь 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • очередь 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • очередь 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • очередь 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • очередь 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • очередь 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • очередь 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00.

Остальные области

На момент публикации не было известно о том, какие графики будут действовать в следующих областях, поэтому с ограничениями можно ознакомиться на ресурсах местных облэнерго:

Напомним, российские оккупанты в ночь на 3 февраля в очередной раз нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. В результате атаки в ряде областей были перебои с электроснабжением и не только.

