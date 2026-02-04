Шмигаль зробив невтішну заяву щодо графіків відключень світла

Шмигаль розповів, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною.

"На жаль, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися. Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит покоління в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень", - додав він.

За словами міністра, відновлювальні роботи тривають, тільки в Києві працюють 230 бригад. Також залучено 40 ремонтних бригад "Нафтогазу".