Шмыгаль сделал неутешительное заявление о графиках отключений света

Графики отключений света могут ухудшиться. Одной из причин является значительный дефицит генерации электроэнергии.

Шмыгаль рассказал, что ситуация в энергетике остается очень сложной. "К сожалению, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться. Это связано с последним ударом и тем, что дефицит поколения в энергосистеме все еще остается значительным. При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю", - добавил он. По словам министра, восстановительные работы продолжаются, только в Киеве работают 230 бригад. Также привлечены 40 ремонтных бригад "Нафтогаза".