Шмигаль зробив невтішну заяву щодо графіків відключень світла
Графіки відключень світла можуть погіршитися. Однією з причин є значний дефіцит генерації електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єра, міністра енергетики України Дениса Шмигаля в Telegram.
Читайте також: Вдарили 5 ракет, станція знищена: з'явилося відео з Дарницької ТЕЦ
Шмигаль розповів, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною.
"На жаль, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися. Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит покоління в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень", - додав він.
За словами міністра, відновлювальні роботи тривають, тільки в Києві працюють 230 бригад. Також залучено 40 ремонтних бригад "Нафтогазу".
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують українські енергетичні об'єкти, внаслідок чого щодня в усіх областях України діють графіки відключень світла.
Найскладніша ситуація залишається в Києві, оскільки росіяни сильно пошкодили столичні ТЕЦ.
Зокрема, в ніч на 3 лютого окупанти вдарили по Дарницькій ТЕЦ, вона була практично повністю зруйнована. Росія вдарила по цьому об'єкту в пік морозів, частина жителів Києва залишилася без опалення.
За словами віцепрем'єра з відновлення України Олексія Кулеби, для атаки ворог застосував п'ять балістичних ракет зі шрапнеллю, що призвело до масштабних руйнувань.
До слова, з графіками відключень світла на 5 лютого можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.