Шмыгаль заявил о создании при правительстве штаба по подготовке регионов к зиме

По словам чиновника, было проведено совещание по ключевым вопросам с председателями областной военной администрации. Во встрече также принимали участие вице-премьер-министр Алексей Кулеба и заместитель руководителя Офиса президента Виктор Никита.

Во время совещания обсудили подготовку к отопительному сезону 2024/2025 в Украине.

"Проговорили готовность регионов и общин к зимним вызовам. При правительстве создан соответствующий штаб. Необходимо учитывать любые сценарии и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации", - рассказал премьер.

Как рассказал Шмыгаль, перед Министерством энергетики Украины и руководителями областей стоят следующие "четкие задачи":

по защите энергообъектов,

по формировании необходимых запасов,

и развития децентрализованной генерации.

"Должны двигаться в этих вопросах слаженно и быстро", - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы защиты и восстановления критической инфраструктуры, в том числе восстановление ключевых объектов и строительство укрытий в школах.

Также Шмыгаль проинформировал, что для приоритизации проектов был создан Стратегический инвестиционный совет.

"В рамках его работы будет происходить отбор и подготовка важных для общин проектов и привлечения инвестиций в их реализацию. Международные партнеры также будут работать с инвестсоветом", - говорится в заявлении Шмыгаля.

Он добавил, что перед местными властями "стоит задача активно разрабатывать и подавать свои заявки".