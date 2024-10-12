UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Шмигаль заявив про створення при уряді штабу із підготовки регіонів до зими

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (kmu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

При Кабінеті міністрів України утворили штаб, який займатиметься питанням та контролюватиме підготовку до опалювального сезону в областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

За словами чиновника, було проведено нараду щодо ключових питань з головами обласний військових адміністрації. У зустрічі також брати участь віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

Під час наради, зокрема, обговорили підготовку до опалювального сезону 2024/2025 в Україні.

"Проговорили готовність регіонів і громад до зимових викликів. При Уряді утворений відповідний штаб. Необхідно враховувати будь-які сценарії та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації", - розповів прем'єр.

Як розповів Шмигаль, перед Міністерством енергетики України та керівниками областей стоять такі "чіткі завдання":

  • щодо захисту енергооб'єктів,
  • формування необхідних запасів,
  • та розбудови децентралізованої генерації.

"Маємо рухатися в цих питаннях злагоджено й швидко", - наголосив глава уряду.

Крім того, на нараді обговорили питання захисту і відновлення критичної інфраструктури, зокрема відбудову ключових об'єктів та будівництво укриттів у школах.

Також Шмигаль поінформував, що для пріоритизації проєктів була утворена Стратегічна інвестиційна рада.

"У межах її роботи відбуватиметься відбір та підготовка важливих для громад проєктів і залучення інвестицій в їх реалізацію. Міжнародні партнери так само працюватимуть з інвестрадою", - йдеться в заяві Шмигаля.

Він додав, що перед місцевою владою "стоїть завдання активно розробляти й подавати свої заявки".

Нагадаємо, раніше у Києві визначились зі стартом опалювального сезону, який розпочнеться з 14 жовтня.

Додамо, перед тим із початком опалювального сезону визначилась Житомирська область, а також місто Чернігів.

Також РБК-Україна писало, в яких ще містах і коли саме дадуть тепло в цей сезон 2024-2025.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигальОпалювальный сезон