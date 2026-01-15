ua en ru
Украина созывает энергетический "Рамштайн", - Сибига

Киев, Четверг 15 января 2026 22:20
UA EN RU
Украина созывает энергетический "Рамштайн", - Сибига Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина созывает заседание энергетического "Рамштайна" на фоне сложной ситуацией с электроэнергией из-за российских ударов и сильного похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в Facebook.

"По поручению премьер-министра Юлии Свириденко вместе с Министерством энергетики созываем энергетический "Рамштайн", на котором рассчитываем получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства", - написал он.

Также Сибига добавил, что Украина находится на постоянном контакте с Европейским энергетическим сообществом по вопросам наполнения Фонда поддержки энергетики Украины и закупке оборудования за счет фонда.

"Задействуем все международные механизмы. Механизм гражданской защиты ЕС. Энергетическая хартия. Иные международные организации", - добавил он.

При этом зарубежным дипломатическим учреждениям поручили максимально мобилизовать поддержку доноров для помощи наиболее пострадавшим регионам и общинам. В частности, речь об энергетическом оборудовании.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, вчера, 14 января, украинские власти приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики. Это произошло после ряда массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате таких атак больше всего пострадал Киев. По состоянию на 15 января в столице действуют экстренные отключения. Также у некоторых потребителей почти неделю нет теплоснабжения.

На этом фоне украинские власти решили ослабить комендантский час, но не по всей стране.

