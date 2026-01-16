ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Энергетический "Рамштайн": кто будет участвовать от Украины и что известно о дате

Украина, Пятница 16 января 2026 15:30
UA EN RU
Энергетический "Рамштайн": кто будет участвовать от Украины и что известно о дате Фото: спикер МИД Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Энергетический "Рамштайн" будет проводиться в онлайн-формате. От Украины участие в нем будет принимать премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмыгаль.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил в комментарии журналистам.

"Это будет онлайн встреча, запланировано участие от украинской стороны премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля, дата еще определяется", - сказал он.

Что предшествовало

В четверг, 15 января, глава МИД Андрей Сибига сообщил о созыве Украиной заседания энергетического "Рамштайна" на фоне сложной ситуации с электроэнергией из-за вражеских обстрелов и сильного похолодания.

Он рассказал, что созыв заседания происходит по поручению Юлии Свириденко. На нем Украина рассчитывает получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства.

Удары РФ по энергетике

РФ в последнее время усилила удары по энергетическим объектам в разных регионах Украины. На фоне регулярных обстрелов из-за тяжелой ситуации в энергетике 14 января было принято решение ввести чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики.

По данным Минэнерго, самая сложная ситуация после вражеских атак остается в столичном регионе, а также в Одесской области. По состоянию на 16 января в Киеве действуют экстренные отключения. Также у некоторых потребителей почти неделю нет теплоснабжения.

Как рассказал в интервью РБК-Украина гендиректор Yasno Сергей Коваленко, до улучшения ситуации нужно продержаться еще несколько недель. Морозы пойдут на спад и станет значительно легче.

Энергетики отметили, что по состоянию на утро 16 января все многоквартирные дома в Киеве подключены к электроснабжению, есть только локальные аварии, ремонтные работы проходят круглосуточно.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Украина Денис Шмыгаль Юлия Свириденко
Новости
Украина сегодня получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, - Зеленский
Украина сегодня получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, - Зеленский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа