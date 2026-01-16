Энергетический "Рамштайн": кто будет участвовать от Украины и что известно о дате

Энергетический "Рамштайн" будет проводиться в онлайн-формате. От Украины участие в нем будет принимать премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмыгаль.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил в комментарии журналистам.

"Это будет онлайн встреча, запланировано участие от украинской стороны премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля, дата еще определяется", - сказал он.

Что предшествовало

В четверг, 15 января, глава МИД Андрей Сибига сообщил о созыве Украиной заседания энергетического "Рамштайна" на фоне сложной ситуации с электроэнергией из-за вражеских обстрелов и сильного похолодания.

Он рассказал, что созыв заседания происходит по поручению Юлии Свириденко. На нем Украина рассчитывает получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства.