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Шмыгаль: Россия хочет разрушить проукраинскую коалицию, у Украины есть ответ

Пятница 08 марта 2024 17:27
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Шмыгаль: Россия хочет разрушить проукраинскую коалицию, у Украины есть ответ Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия рассчитывает на затягивание войны, а также лишение Киева поддержки со стороны его союзников. Украина имеет на этот случай четыре стратегических компонента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабинета министров.

Как рассказал Шмыгаль, сейчас основной стратегией врага является:

  • затягивание войны;
  • ставка на истощение Украины;
  • лишение Украины поддержки наших союзников.

"Основная цель России - разрушить проукраинскую коалицию. Разрушить единство. Уменьшить наши ресурсы для сопротивления. Наш ответ - это четыре стратегических компонента", - заявил Шмыгаль.

Среди стратегических компонентов:

  • первый - соглашения по безопасности с союзниками. Сейчас Украина уже подписала 7 таких соглашений, которые предусматривают сотрудничество и безопасность для нашей страны в течение следующих 10 лет;
  • второй - конфискация активов страны-террориста, что поможет усилить нашу устойчивость и способность к быстрому восстановлению сейчас и в последующие годы;
  • третий - повышение устойчивости и самодостаточности нашей экономики;
  • четвертый - среднесрочные программы финансовой и другой помощи с нашими ключевыми союзниками.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, которые подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

Также во время визита премьер-министра Греции в Украину, Киев и Афины также начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности и сотрудничеству.

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