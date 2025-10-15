ua en ru
"Видим успехи": Писториус анонсировал сотни миллионов евро на украинские дальнобойные дроны

Среда 15 октября 2025 21:26
UA EN RU
"Видим успехи": Писториус анонсировал сотни миллионов евро на украинские дальнобойные дроны Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Германия по итогам 31-го заседания в формате "Рамштайн" в дополнение к другой военной помощи передает 400 миллионов евро на производство украинских дальнобойных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса во время пресс-конференции.

"Германия предоставляет 400 млн евро на закупку дальнобойных дронов. Это помогает Украине поражать российские логистические объекты далеко за линией фронта. Мы видим успехи", - заявил он.

Писториус также посмеялся над российским диктатором Владимиром Путиным. По словам немецкого министра, Путину становится "все труднее подавать эту войну как успех". Также, добавил он, Германия уже предоставила Украине помощи на 9 миллиардов евро и продолжит это делать. В приоритете - системы противовоздушной обороны.

"Наша поддержка будет оставаться на этом уровне. Из этой суммы мы сейчас готовим пакет на 2 млрд евро. Он будет включать системы противоракетной обороны, современные радарные технологии и боеприпасы. Мы также, конечно, участвуем в PURL, с инвестицией в 500 млн долларов", - резюмировал он.

Напомним, что Писториус во время заседания "Рамштайна" уже анонсировал, что Берлин предоставит Украине новую военную помощь на более чем 2 млрд евро. Новый пакет будет направлен прежде всего на усиление украинской ПВО.

Также Писториус объявил о запуске новой инициативы военной поддержки Украины. Это будет комплекс мероприятий по обслуживанию и ремонту западной техники, которую получили Вооруженные силы Украины - в том числе многочисленных немецких образцов.

