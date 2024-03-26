Шмыгаль пообщался с главой МИД Британии: обсудили конфискацию активов РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 26 марта пообщался с главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном. В частности, они обсудили механизмы конфискации активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кабмина.

Как отметил премьер, во время разговора они подняли вопрос создания специальной международной группы с участием Украины, которая наработает юридические пути, необходимые для конфискации активов РФ.

"Украина уже предоставила свои предложения. Созданный Международный реестр убытков. Далее предлагаем создать Международную компенсационную комиссию и компенсационный фонд. Наша позиция однозначна: все замороженные активы России должны быть направлены на нужды нашего государства", - рассказал он.

К тому же они обсудили обострение атак России на гражданскую инфраструктуру и необходимую Украине помощь.

"А также механизмы, которые заставят Россию заплатить за совершенные преступления и разрушения. В частности, конфискацию замороженных активов РФ. Поблагодарил Дэвида Кэмерона за личную вовлеченность в этот процесс", - рассказал глава правительства.

К тому же Шмыгаль поблагодарил Великобританию за значительный объем оказанной помощи и за подписание соглашения о безопасности с Украиной.

"Это дает уверенность в долгосрочной поддержке со стороны наших британских союзников", - констатировал он.