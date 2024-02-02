Кулеба уверен, что решение об использовании активов РФ будет принято в 2024 году

Решение Европейского союза по использованию замороженных российских активов в пользу Украины будет принято в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелони Жоли.

"Украина совместно с партнерами сделает решение об использовании российских замороженных активов в 2024 году. Это решение будет принято в 2024 году, я не сомневаюсь, зная динамику этих дискуссий", - сказал Кулеба.

В то же время, по его словам, это решение имеет свои сложности и возможно оно будет приниматься частями - сначала по налогу на прибыль с замороженного актива, позже по самой прибыли и, наконец, по самому активу.

"Но то, что мы идем по этому пути, уже есть первые результаты и решение будет в 2024 году - это факт. В идеале мы бы хотели, чтобы все российские замороженные активы были загружены на арестованный в Канаде российский самолет и прилетели к нам в Украину, где мы сможем их использовать. Если без шуток, надеемся, что Канада завершит все судебные и юридические процедуры и что этот самолет станет важным прецедентом, важным символом передачи материального, не финансового, российского актива Украине", - добавил министр.

Конфискация активов РФ в пользу Украины

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов страны-агрессора на отдельный счет.

В конце 2023 года западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Такой план намерены согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны Запада приблизились к конфискации активов РФ.

Однако, как сообщают СМИ, Европейский союз, вероятно, не сможет отдать Украине прибыль от активов РФ за 2023 год.