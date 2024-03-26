Шмигаль поспілкувався з главою МЗС Британії: обговорили конфіскацію активів РФ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 26 березня поспілкувався з головою МЗС Британії Девідом Кемероном. Зокрема, вони обговорили механізми конфіскацію активів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави уряду.
Як зазначив прем'єр, під час розмови вони порушили питання створення спеціальної міжнародної групи за участі України, яка напрацює юридичні шляхи, необхідні для конфіскації активів РФ.
"Україна вже надала свої пропозиції. Створений Міжнародний реєстр збитків. Далі пропонуємо створити Міжнародну компенсаційну комісію та компенсаційний фонд. Наша позиція однозначна: усі заморожені активи Росії мають бути спрямовані на потреби нашої держави", - розповів він.
До того ж, вони обговорили загострення атак Росії на цивільну інфраструктуру й необхідну Україні допомогу.
"А також механізми, які змусять Росію заплатити за вчинені злочини й руйнування. Зокрема, конфіскацію заморожених активів РФ. Подякував Девіду Кемерону за особисту залученість до цього процесу", - розповів глава уряду.
До того ж Шмигаль подякував Великій Британії за значний обсяг наданої допомоги та за підписання безпекової угоди з Україною.
"Це дає впевненість у довготривалій підтримці з боку наших британських союзників", - констатував він.
Конфіскація активів РФ
12 лютого у Європейському союзі зробили важливий крок, який дасть змогу передати прибуток від російських заморожених активів Україні. Рада ЄС, зокрема, постановила, що центральні депозитарії цінних паперів, які володіють активами ЦБ РФ на суму понад 1 млн євро, мають обліковувати надзвичайні залишки грошових коштів, що накопичилися внаслідок обмежувальних заходів ЄС, окремо, а також мають зберігати відповідні доходи окремо. Крім того, їм забороняється розпоряджатися отриманим чистим прибутком.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив впевнення, що ЄС все ж ухвалить рішення щодо російських активів 2024 року. Наприкінці лютого КУлеба також зазначав, що активи Центрального банку РФ заморожені у різних західних юрисдикціях на суму понад 300 млрд доларів. Тільки активів, які "зависли" у Франції, вистачило б, зокрема, для будівництва нової ГЕС замість Каховської.
Щодо конкретно Британії, то нещодавно Кемерон заявляв, що Британія готова надати Україні позику на суму заморожених активів російського центрального банку в країні на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити Україні репарації після закінчення війни.
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