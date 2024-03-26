Шмигаль поспілкувався з главою МЗС Британії: обговорили конфіскацію активів РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 26 березня поспілкувався з головою МЗС Британії Девідом Кемероном. Зокрема, вони обговорили механізми конфіскацію активів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави уряду.

Як зазначив прем'єр, під час розмови вони порушили питання створення спеціальної міжнародної групи за участі України, яка напрацює юридичні шляхи, необхідні для конфіскації активів РФ.

"Україна вже надала свої пропозиції. Створений Міжнародний реєстр збитків. Далі пропонуємо створити Міжнародну компенсаційну комісію та компенсаційний фонд. Наша позиція однозначна: усі заморожені активи Росії мають бути спрямовані на потреби нашої держави", - розповів він.

До того ж, вони обговорили загострення атак Росії на цивільну інфраструктуру й необхідну Україні допомогу.

"А також механізми, які змусять Росію заплатити за вчинені злочини й руйнування. Зокрема, конфіскацію заморожених активів РФ. Подякував Девіду Кемерону за особисту залученість до цього процесу", - розповів глава уряду.

До того ж Шмигаль подякував Великій Британії за значний обсяг наданої допомоги та за підписання безпекової угоди з Україною.

"Це дає впевненість у довготривалій підтримці з боку наших британських союзників", - констатував він.