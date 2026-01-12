ua en ru
Увольнение Малюка и новые должности для Шмыгаля и Федорова: завтра в Раде кадровый день

Украина, Понедельник 12 января 2026 21:46
Увольнение Малюка и новые должности для Шмыгаля и Федорова: завтра в Раде кадровый день Фото: Денис Шмыгаль и Михаил Федоров (facebook.com MinistryofDefence.UA )
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 13 января, Верховная Рада уволит министров обороны Дениса Шмыгаля и цифровой трансформации Михаила Федорова с занимаемых должностей и переназначит их на новые. Также ожидается увольнение главы СБУ Василия Малюка.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

По словам собеседника, сегодня вечером проходило заседание фракции "Слуга народа", где обсуждались кадровые вопросы. В частности, Шмыгаль и Федоров представили план своей работы на будущих должностях, также была премьер-министр Юлия Свириденко.

Как заверил источник, в парламенте найдется достаточно голосов за их увольнение и назначение.

Что касается Малюка, то глава фракции Давид Арахамия призвал нардепов поддержать решение президента относительно главы СБУ, поэтому завтра утром этот вопрос снова вынесут на обсуждение профильного комитета Рады по нацбезопасности. Источник также не уверен, будет ли вместо Малюка назначен руководитель Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара.

Минюст пока останется вакантным, кандидатуру депутата Дениса Маслова выносить не будут.

"Причина - не понятно, кто вместо Маслова возглавит комитет ВР", - сказал собеседник.

Поэтому в Министерстве юстиции будет оставаться исполняющий обязанности главы.

Зато на главу Фонда госимущества уже завтра планируют назначить депутата Дмитрия Наталуху. Вместо него на комитет ВР рассматривают нардепов Дмитрия Кисилевского и Алексея Мовчана.

Кадровые перестановки в Украине

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Василия Малюка с должности главы СБУ. Это произошло на фоне волны кадровых перестановок в силовых структурах и не только.

По словам Зеленского, Малюк теперь будет руководить асимметричными операциями против оккупантов. В тот же день глава СБУ написал заявление об отставке. На прошлой неделе стало известно, что его внесли в Раду.

В понедельник, 12 января, в комитете Рады по вопросам обороны не набралось достаточного количества голосов в поддержку увольнения Малюка.

Ранее, 2 января, Владимир Зеленский заявил, что он предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны.

На следующий день, 3 января, президент предложил министру обороны Украины Денису Федорову перейти на должность первого вице-премьера, министра энергетики.

В пятницу, 9 января, стало известно, что Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке.

Подробнее о кадровых перестановках - читайте в материале РБК-Украина.

