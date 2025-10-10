ua en ru
Шмыгаль подписал приказ о комплексной поддержке защитников после плена: детали

Пятница 10 октября 2025 17:52
UA EN RU
Шмыгаль подписал приказ о комплексной поддержке защитников после плена: детали Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подписал приказ, который определяет порядок реинтеграции украинских защитников после возвращения из российского плена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Шмыгаля.

По словам министра, речь идет о комплексной поддержке: восстановление физического и психического здоровья, социальная адаптация, помощь в общении с близкими, сопровождение специалистов, которые знают, как работать с людьми, прошедшими через плен.

Предусмотрено три этапа реинтеграции:

  • Подготовительный - еще до освобождения формируется команда психологов, социальных работников и дебриферов (специалистов, которые помогают с адаптацией).
  • Основной - медицинская помощь, психологическая поддержка, фиксация фактов пыток, восстановление документов.
  • Дополнительный - длительное лечение и реабилитация в специализированных учреждениях, если это нужно.

"После возвращения в часть защитники будут оставаться под опекой специалистов еще год. Главное - уважение к достоинству каждого, конфиденциальность, добровольное участие в необязательных мероприятиях и отсутствие повторной травматизации", - добавил Шмыгаль.

По его словам, этот комплекс мероприятий - это проявление заботы и ответственности государства перед теми, кто прошел плен и должен получить шанс на полноценное восстановление.

Обмен пленными

Напомним, 2 октября Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 185 защитников. Речь идет о воинах Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы.

Они защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них были в плену с 2022 года. Также вместе с воинами вернули и 20 гражданских.

Отмечается, что последний обмен пленными между Украиной и Россией был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен.

Больше фото и подробностей обмена пленными - в репортаже РБК-Украина.

Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины Денис Шмыгаль Война в Украине
