Шмыгаль подписал приказ о комплексной поддержке защитников после плена: детали
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подписал приказ, который определяет порядок реинтеграции украинских защитников после возвращения из российского плена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Шмыгаля.
По словам министра, речь идет о комплексной поддержке: восстановление физического и психического здоровья, социальная адаптация, помощь в общении с близкими, сопровождение специалистов, которые знают, как работать с людьми, прошедшими через плен.
Предусмотрено три этапа реинтеграции:
- Подготовительный - еще до освобождения формируется команда психологов, социальных работников и дебриферов (специалистов, которые помогают с адаптацией).
- Основной - медицинская помощь, психологическая поддержка, фиксация фактов пыток, восстановление документов.
- Дополнительный - длительное лечение и реабилитация в специализированных учреждениях, если это нужно.
"После возвращения в часть защитники будут оставаться под опекой специалистов еще год. Главное - уважение к достоинству каждого, конфиденциальность, добровольное участие в необязательных мероприятиях и отсутствие повторной травматизации", - добавил Шмыгаль.
По его словам, этот комплекс мероприятий - это проявление заботы и ответственности государства перед теми, кто прошел плен и должен получить шанс на полноценное восстановление.
Обмен пленными
Напомним, 2 октября Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 185 защитников. Речь идет о воинах Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы.
Они защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них были в плену с 2022 года. Также вместе с воинами вернули и 20 гражданских.
Отмечается, что последний обмен пленными между Украиной и Россией был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен.
