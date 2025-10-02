ua en ru
"Малышка только по фото знает папу". Репортаж РБК-Украина с обмена пленными (видео)

Четверг 02 октября 2025 20:50
UA EN RU
"Малышка только по фото знает папу". Репортаж РБК-Украина с обмена пленными (видео) Фото: Украина и Россия обменялись военнопленными (https://t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Татьяна Степанова

Украине удалось освободить более 200 защитников и гражданских из российского плена. Большая часть из них находилась в неволе с 2022 года.

РБК-Украина публикует эксклюзивный репортаж с обмена пленными.

Отметим, сегодня стороны провели 69-й по счету обмен пленными. Среди них 185 военных - рядовых, сержантов и офицеров ВСУ, Нацгвардии и других формирований.

Что касается гражданских, то они попали в застенки к оккупантам еще в первые месяцы полномасштабного вторжения. Многих забрали прямо из дома.

"Это был комбинированный обмен. Часть была согласна со Стамбульскими договоренностями, возвращаются ребята. То есть это тяжелораненые, тяжелобольные и молодежь до 25 лет. И частично это очередной 69-й обмен. Общая цифра - это 185 наших защитников и 20 гражданских", - сообщил в комментарии РБК-Украина представитель Координационного штаба Петр Яценко.

Как родные встречали освобожденных из плена

Ирина с сыном Никитой почти 4 года ждали возвращения мужа и папы. В первый день вторжения он был на ЧАЭС, там его и взяли в плен.

"Ни звонка, ни письма, просто знала, что он жив. Сегодня наконец обниму его", - говорит женщина.

Сын всегда вспоминал об отце, постоянно спрашивал, вернули ли его из плена, добавляет она.

"Когда услышал, что папу освободили, собрался ехать к нему через минуту", - говорит Никита.

С 24 февраля 2022 года был в плену и Игорь Павлюк. Его мама и жена получали известия о нем от побратимов. А в 2023 году даже выходили на видеосвязь. О том, что Игоря освободят сегодня, женщины не знали до последнего. На обмен приехали с дочкой.

"Малышка уже не помнит, только по фото знает папу", - говорит мама освобожденного военного.

А Наталья приехала встречать мужа с его любимым тортом.

"Побратимы, которые возвращались, сказали, что муж ждет, чтобы на обмен ему привезли шоколадный торт, чебуреки и пельмени. Чебуреки и пельмени я не успела. До начала полномасштабной войны я пекла торты шоколадные, но сегодня такой (из магазина, - ред.), - добавила она.

На обмены приходят и те, чьи родные в статусе без вести пропавший. Больше года нет никаких известий от мужа Дарьи. Защитник воевал на Покровском направлении.

"Приехала сюда с надеждой, может кто-то его видел", - рассказывает женщина.

Она добавляет, известие о статусе мужа получили на день рождения дочери. Семья верит, что муж жив и вернется скоро домой.

Репортаж подготовила корреспондент РБК-Украина Владислава Подлесная.

Обмен пленными

Напомним, Украина и Россия в четверг, 2 октября, провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 185 защитников

Речь идет о воинах Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Они защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Также вместе с воинами вернули и 20 гражданских.

Освобожденные воины защищали Украину на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Домой, в частности, вернулись нацгвардейцы, которые защищали Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабного вторжения россиян.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 26 лет, а самому старшему - 59 лет.

Отмечается, что сегодняшний обмен пленными между Украиной и Россией был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен

