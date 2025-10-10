Шмигаль підписав наказ про комплексну підтримку захисників після полону: деталі
Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав наказ, який визначає порядок реінтеграції українських захисників після повернення з російського полону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Шмигаля.
За словами міністра, йдеться про комплексну підтримку: відновлення фізичного та психічного здоров’я, соціальна адаптація, допомога у спілкуванні з близькими, супровід фахівців, які знають, як працювати з людьми, що пройшли через полон.
Передбачено три етапи реінтеграції:
- Підготовчий - ще до звільнення формується команда психологів, соціальних працівників і дебриферів (фахівців, які допомагають з адаптацією).
- Основний - медична допомога, психологічна підтримка, фіксація фактів катувань, відновлення документів.
- Додатковий - тривале лікування й реабілітація в спеціалізованих закладах, якщо це потрібно.
"Після повернення до частини захисники залишатимуться під опікою фахівців ще рік. Головне - повага до гідності кожного, конфіденційність, добровільна участь у необов’язкових заходах і відсутність повторної травматизації", - додав Шмигаль.
За його словами, цей комплекс заходів - це прояв турботи й відповідальності держави перед тими, хто пройшов полон і має отримати шанс на повноцінне відновлення.
Обмін полоненими
Нагадаємо, 2 жовтня Україна і Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 захисників. Йдеться про воїнів Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби.
Вони захищали Маріуполь та "Азовсталь", а також Чорнобильську АЕС. Більшість із них була у полоні з 2022 року. Також разом із воїнами повернули й 20 цивільних.
Зазначається, що останній обмін полоненими між Україною та Росією був комбінованим. Одна частина його була згідно зі Стамбульськими домовленостями, інша - це черговий, 69-й обмін.
Більше фото та подробиць обміну полоненими - у репортажі РБК-Україна.