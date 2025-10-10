ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Шмигаль підписав наказ про комплексну підтримку захисників після полону: деталі

П'ятниця 10 жовтня 2025 17:52
UA EN RU
Шмигаль підписав наказ про комплексну підтримку захисників після полону: деталі Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав наказ, який визначає порядок реінтеграції українських захисників після повернення з російського полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Шмигаля.

За словами міністра, йдеться про комплексну підтримку: відновлення фізичного та психічного здоров’я, соціальна адаптація, допомога у спілкуванні з близькими, супровід фахівців, які знають, як працювати з людьми, що пройшли через полон.

Передбачено три етапи реінтеграції:

  • Підготовчий - ще до звільнення формується команда психологів, соціальних працівників і дебриферів (фахівців, які допомагають з адаптацією).
  • Основний - медична допомога, психологічна підтримка, фіксація фактів катувань, відновлення документів.
  • Додатковий - тривале лікування й реабілітація в спеціалізованих закладах, якщо це потрібно.

"Після повернення до частини захисники залишатимуться під опікою фахівців ще рік. Головне - повага до гідності кожного, конфіденційність, добровільна участь у необов’язкових заходах і відсутність повторної травматизації", - додав Шмигаль.

За його словами, цей комплекс заходів - це прояв турботи й відповідальності держави перед тими, хто пройшов полон і має отримати шанс на повноцінне відновлення.

Обмін полоненими

Нагадаємо, 2 жовтня Україна і Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 захисників. Йдеться про воїнів Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби.

Вони захищали Маріуполь та "Азовсталь", а також Чорнобильську АЕС. Більшість із них була у полоні з 2022 року. Також разом із воїнами повернули й 20 цивільних.

Зазначається, що останній обмін полоненими між Україною та Росією був комбінованим. Одна частина його була згідно зі Стамбульськими домовленостями, інша - це черговий, 69-й обмін.

Більше фото та подробиць обміну полоненими - у репортажі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Збройні сили України Денис Шмигаль Війна в Україні
Новини
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить