ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай приложит усилия для скорейшего прекращения огня в Украине, - Си Цзиньпин

Новина українською →
Украина, Среда 26 апреля 2023 15:25
Китай приложит усилия для скорейшего прекращения огня в Украине, - Си Цзиньпин Фото: Си Цзиньпин, глава КНР (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским в среду, 26 апреля, заявил, что его страна сделает все возможное для прекращения огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на китайское гостелевидение.

По его словам, "Пекин готов сотрудничать с Киевом" вне зависимости от международной ситуации. Он также отметил, что в войне России и Украины Китай находится "на стороне мира".

"Китай сосредоточится на продвижении мирных переговоров и приложит усилия для скорейшего прекращения огня", - сказал Си.

При этом он призвал Зеленского содействовать мирным переговорам с Россией.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Также в Китае после разговора лидера Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Китай Си Цзиньпинь Война России против Украины
NEWS
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России