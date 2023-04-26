Китай приложит усилия для скорейшего прекращения огня в Украине, - Си Цзиньпин
Глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским в среду, 26 апреля, заявил, что его страна сделает все возможное для прекращения огня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на китайское гостелевидение.
По его словам, "Пекин готов сотрудничать с Киевом" вне зависимости от международной ситуации. Он также отметил, что в войне России и Украины Китай находится "на стороне мира".
"Китай сосредоточится на продвижении мирных переговоров и приложит усилия для скорейшего прекращения огня", - сказал Си.
При этом он призвал Зеленского содействовать мирным переговорам с Россией.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.
Также в Китае после разговора лидера Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса".
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