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Зеленский назначил посла в Китае

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Среда 26 апреля 2023 15:34
Зеленский назначил посла в Китае Фото: Павел Рябикин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Китае. Им стал Павел Рябикин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Назначить Рябикина Павла Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китайской Народной Республике", - говорится в документе.

Павел Рябикин

Бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. С 2020 по 2021 год возглавлял Государственной таможенной службы Украины. Народный депутат Украины VII созыва. Член Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2012 года.

Отметим, что у Украины не было посла в Пекине с момента смерти Сергея Камышева 14 февраля 2021 года.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что процедура назначения посла Украины в Китае еще не запущена, но кандидат на эту должность уже есть.

Напомним, МИД объявил открытый набор на должности послов Украины.

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