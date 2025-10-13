ua en ru
"Ковыляет с патрулирования". Рютте высмеял "сломанную" подводную лодку РФ вблизи Франции

Понедельник 13 октября 2025 17:47

"Ковыляет с патрулирования". Рютте высмеял "сломанную" подводную лодку РФ вблизи Франции Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял техническое состояния подводного флота РФ. В частности, он назвал одну из российских подводных лодок "сломанной", и пошутил, что та "ковыляет домой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении Рютте говорится о российской дизельной субмарине "Новороссийск", которую на днях заметили у побережья Франции. Россия заявила, что лодка якобы не имеет неисправностей и поднялась на поверхность для соблюдения правил навигации.

В то же время власти Нидерландов сообщили, что "Новороссийск" видели на буксире в Северном море, что идет в разрез с российским заявлением.

Генсек НАТО подчеркнул, что страна-агрессор фактически потеряла военно-морское присутствие в Средиземном море.

"Сейчас, фактически, почти не осталось российского военно-морского присутствия в Средиземном море. Есть одинокая и сломанная российская подводная лодка, которая ковыляет домой с патрулирования", - заявил Рютте.

Он также отметил, что нынешняя ситуация напоминает скорее комедию, а не шпионскую драму, вспомнив роман Тома Клэнси "Охота на "Красный Октябрь"

"Сегодня это больше похоже на охоту на ближайшего механика", - сказал Рютте.

"Теневой флот" РФ

Напомним, каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту" страны-агрессора - это около 17% от общего количества действующих танкеров.

С начала 2025 года аналитики насчитывали 940 судов, которые входили в "теневой флот" РФ. Эта цифра на 45% превышает прошлогоднюю.

Отметим, Главное управление разведки Минобороны Украины заявляло, что российский "теневой флот" сейчас насчитывает до 1000 судов общим дедвейтом более 100 млн тонн.

В основном это старые и дешевые танкеры, которыми экспортируют нефть и нефтепродукты.

РБК-Украина ранее писало, что 19 сентября Еврокомиссия представила 19-й пакет антироссийских санкций, который предусматривает дополнительные санкции против "теневого флота" России.

