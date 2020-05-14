Школи і дитсадки в Ізраїлі відкриються вже 17 травня

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Закритими залишаться школи в районах з найбільш високим рівнем захворюваності на коронавірус

В рамках послаблень карантину більшість шкіл і дитячих садів в Ізраїлі відновлять навчальний процес у неділю, 17 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Закритими залишаться школи в районах з найбільш високим рівнем захворюваності на COVID, зокрема, у Бней-Браці та Бейт-Шемеші, а також у деяких районах Єрусалиму. Наголошується, що ці райони є переважно ультраортодоксальными.

Перші послаблення в частині навчального процесу у Ізраїлі відбулися на початку травня. Тоді в країні частково відкрилися дитячі садки в рамках зусиль по відновленню економіки. Заняття в країні відновилися минулого тижня для перших трьох і останніх двох класів шкіл, що дозволило батькам повернутися до роботи.

Наразі в Ізраїлі зареєстровано 16,5 тис. випадків коронавірусу і 265 смертей від інфекції. При цьому переважна більшість хворих вже одужали. З початку травня в країні фіксують не більше 100 випадків на день. За останню добу коронавірус виявили у 31 пацієнта.

12 квітня прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху розпорядився тимчасово закрити країну на в'їзд, допоки всіх раніше прибувших пасажирів не розмістять на карантин у спеціально відведених готелях. На той час Ізраїль знаходився на піку заражень коронавірусом.

Через місяць боротьби з COVID-19 Ізраїль почав поступовий вихід з карантину, який повинен закінчиться 14 червня.

Автор: Роман Калиниченко