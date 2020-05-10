Ізраїль відкрив дитячі сади, оскільки в країні ще більше послабили карантин

Фото: прапор Ізраїлю (minagro.gov.ua)

Дитячі садки працюють на 70% своїх можливостей

У неділю, 10 травня, Ізраїль частково відкрив дитячі садки в рамках зусиль по відновленню економіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначається, число нових випадків коронавірусу йде на спад, тому в країні поступово послаблюють карантин.

Заняття в країні відновилися минулого тижня для перших трьох і останніх двох класів школи, що дозволило батькам повернутися до роботи. При цьому садки заповнені лише на 70%, а учні повинні дотримуватися правил соціального дистанціювання та гігієни.

Влада Ізраїлю повідомляє, що при виборі того, які діти повинні в першу чергу повернуться в дитячі сади, працівники віддають пріоритет тим, хто живе в неповних сім'ях або з самотніми, або з матерями, які працюють.

Зазначимо, неділя - початок робочого тижня в Ізраїлі.

Згідно з останніми даними, в Ізраїлі зареєстровано 16 458 нових випадків коронавірусу і 248 смертей. Після введення карантину по всій країні безробіття сягнуло 27%. В Ізраїлі живе близько 9 мільйонів осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль розробив пасивну вакцину від COVID-19, яка блокує і нейтралізує коронавірус в організмі.

Також повідомлялося, що Ізраїль виділить 60 млн доларів на розробку вакцини від коронавірусу.