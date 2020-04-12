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Нетаньяху повністю обмежив в'їзд в Ізраїль

Новини » В світі     12.04.2020 - 08:16
Нетаньяху повністю обмежив в'їзд в Ізраїль
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Такі методи викликані боротьбою з пандемією коронавіруса

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розпорядився тимчасово закрити країну на в'їзд, доки всіх раніше прибулих пасажирів не розмістять на карантин у спеціально відведених готелях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як уточнили в канцелярії Нетаньяху, літакам, які вже в дорозі, дозволять приземлитися в країні, але нові рейси пускати не будуть.

Наголошується, що заходи посилили після того, як приблизно 70 пасажирів United Airlines, які прибули з Нью-Йорка в Ізраїль, поїхали з аеропорту Бен-Гуріон на таксі, не заповнивши необхідні форми для приміщення на карантин і не перевіривши температуру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нетаньяху не виявили коронавірус після повторного тесту. Раніше Нетаньяху пішов на карантин після того, як у його радника був підтверджений коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що з 7 квітня в Ізраїлі ввели нові обмеження для жителів у зв'язку з поширенням коронавірусу. Так, громадянам заборонено покидати свої будинки у зв'язку з Песахом, який випадає на 8-15 квітня.

Зазначимо, кількість хворих коронавірусом у світі за станом на ранок 12 квітня становить 1 777 517 осіб.

У Нетаньяху не виявили коронавірус після повторного тесту В Ізраїлі вводять карантин по всій країні
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