Нетаньяху представив план виходу Ізраїлю з карантину

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Нові послаблення карантинного режиму будуть вводиться вже з цього тижня і завершаться 14 червня

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху представив основні положення плану виходу з карантину, викликаного епідемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Нові послаблення карантинного режиму будуть вводиться вже з цього тижня і завершаться 14 червня.

Так, з 5 травня скасовуються обмеження на 100-метрову відстань від будинку. Громадяни можуть пересуватися вільно, але з дотриманням соціальної дистанції і при обов'язковому носінні масок.

Дозволено відвідувати родичів, включаючи літніх членів сім'ї. При відвідуванні бабусь і дідусів, а також осіб, які входять до групи ризику, слід дотримуватися основних правил: не знімати маску, тримати дистанцію, уникати фізичного контакту.

Також до кінця тижня відновлять роботу торгові центри, ринки і дитячі садки. Заняття будуть відбуватися в малих групах, при дотриманні особливих санітарних заходів.

З 17 травня будуть дозволені заходи (включаючи весілля) чисельністю до 50 осіб.

З 31 травня відновиться навчання у 4-10 класах. Також будуть дозволені заходи чисельністю до 100 людей.

У період з 1 по 14 червня повинні повернуться до роботи спортивні споруди, музеї, театри, ресторани, кафе, відновиться навчання у вузах. Також будуть скасовані обмеження на кількість учасників заходів.

У той же період буде розглянуто питання про відновлення авіапольотів.

У той же час Нетаньяху попередив, що в будь-який момент Ізраїль може повернутися до жорсткого карантину. Це може виникнути у трьох випадках:

при виявленні 100 нових випадків зараження в день, коли джерело зараження невідоме;

якщо кількість хворих буде подвоюватися протягом 10 днів;

за наявності 250 хворих у важкому стані.

Нагадаємо, поступове послаблення карантину в Ізраїлі почали 19 квітня. Воно має відбутися в два етапи.

Також РБК-Україна писало, що Ізраїль виділить 60 млн доларів на розробку вакцини від коронавірусу.