Вредит не только здоровью, но и кошельку: где лучше не курить, чтобы не нарваться на штраф

Привычка курить в общественных местах может стать неприятным ударом по кошельку. Чтобы избежать штрафов нужно помнить: список запрещенных зон шире, чем кажется, а ограничения касаются не только "классических" сигарет.
РБК-Украина
Правоохранители напомнили, что о запрете курения в Украине говорится в соответствующем законе.
Он называется "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".
Согласно статье 13 этого ЗУ, сегодня в общественных местах запрещено курение:
В пресс-службе полиции сообщили, что согласно этой же статье закона, курение в Украине запрещено в таких зонах (которые считаются общественным местом):
Гражданам рассказали, что за курение в запрещенных местах в Украине предусмотрена ответственность по статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП):
Если же было зафиксировано повторное такое нарушение в течение года - заплатится придется уже больше:
В завершение украинцев в полиции призвали:
