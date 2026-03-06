Вредит не только здоровью, но и кошельку: где лучше не курить, чтобы не нарваться на штраф

Что подпадает под запрет курения

Правоохранители напомнили, что о запрете курения в Украине говорится в соответствующем законе.

Он называется "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

Согласно статье 13 этого ЗУ, сегодня в общественных местах запрещено курение:

табачных изделий;

электронных сигарет;

устройств для нагревания табака;

кальянов.

Где именно курить в Украине запрещено

В пресс-службе полиции сообщили, что согласно этой же статье закона, курение в Украине запрещено в таких зонах (которые считаются общественным местом):

в лифтах;

в таксофонах;

на вокзалах;

на станциях и остановках общественного транспорта;

в учреждениях здравоохранения;

в учебных заведениях;

в спортивных заведениях;

в помещениях заведений питания;

в помещениях учреждений культуры;

в государственных учреждениях и организациях;

в гостиницах;

в общежитиях;

на детских площадках;

в местах общего пользования жилых домов;

в подземных переходах;

в общественном транспорте;

в такси.

Какие штрафы светят украинцам за нарушение

Гражданам рассказали, что за курение в запрещенных местах в Украине предусмотрена ответственность по статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП):

либо предупреждение;

либо штраф от 51 до 170 гривен.

Если же было зафиксировано повторное такое нарушение в течение года - заплатится придется уже больше:

от 170 гривен;

до 340 гривен.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

В завершение украинцев в полиции призвали: