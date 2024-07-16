В Украине запретили продажу некоторых сигарет и табачных изделий: что известно и какие штрафы
С 11 июля 2024 года в Украине начали действовать ограничения по продаже некоторых сигарет и табачных изделий. Нарушителей будут наказывать штрафами.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат в сфере корпоративного, хозяйственного и военного права адвокатского объединения "Актум" Игорь Мунтяну.
Содержание
- Что изменилось в законодательстве
- Продажа каких табачных изделий запрещена
- Кто будет контролировать соблюдение закона
- Как могут наказывать нарушителей
Что изменилось в законодательстве
11 июля 2023 года вступил в силу закон Украины №1978-XI касательно здравоохранения населения от вредного влияния табака. Отдельные его положения начали действовать только недавно - 11 июля 2024 года.
Они устанавливают ограничения по продаже:
- ароматизированных сигарет
- табака
- электронных сигарет
- жидкости для электронных сигарет
- сигаретных упаковок с ненадлежащей маркировкой
По словам эксперта, изменения в законодательство были приняты в рамках евроинтеграционных положений для защиты здоровья населения от вреда табака и никотина - согласно Директиве №2014/40/ЕС, обязывающей все страны-члены Европейского Союза до октября 2023 года запретить ароматизированные сигареты для нагрева.
Продажа каких табачных изделий запрещена
Мунтяну объяснил, что законом №1978-XI были введены ограничения на продажу:
- сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы в дыму одной сигареты превышают установленные нормы
- табачных изделий, содержащих кофеин, таурин или другие добавки и стимуляторные соединения, которые ассоциируются с энергичностью и/или жизненной силой
- добавок, имеющих свойства делать выбросы цветными
- добавок, облегчающих вдыхание дыма или усвоение никотина
- сигарет и табака для самокруток, содержащих вкусо-ароматические добавки
- сигарет и табака для самокруток, фильтр, бумага или капсула которых содержит табак или никотин
- табака для перорального употребления
Кроме того, документом были изменены требования по маркировке сигаретных упаковок.
"С 11 июля 2024 года все упаковки табачных изделий для курения должны быть с обновленными медицинскими предупреждениями: на 65% площади наибольшей стороны пачки должно быть размещено изображение болезней, вызванных курением, и текст, предупреждающий о вреде и последствиях курения", - объяснил эксперт.
Кто будет контролировать соблюдение закона
Контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, а также государственный контроль за соблюдением законодательства о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения осуществляет:
- Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей
- территориальные органы Госпродпотребслужбы
"Госпродпотребслужба осуществляет плановые и внеплановые меры государственного надзора по проверке соблюдения приведенных выше требований законодательства", - уточнил юрист.
Он добавил, что одним из распространенных оснований для осуществления внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) является обращение физического лица - о нарушении, которое нанесло вред его правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей природной среде или безопасности государства (с приложением документов или их копий, подтверждающих такие нарушения (при наличии).
То есть, в случае выявления нарушения, любое физическое лицо может обратиться в Госпродпотребслужбу - чтобы сообщить о нем и предоставить основание для проведения внеплановой проверки.
Как могут наказывать нарушителей
За нарушение вышеупомянутых норм закона Госпродпотребслужба может применять к субъектам хозяйствования финансовые санкции.
Так, за несоблюдение ограничений по реализации (продаже), курению, употреблению и использованию табачных изделий и электронных сигарет, предусмотрен штраф в размере 20 000 гривен.
За повторное нарушение в течение года украинцам могут выписать больший штраф - 50 000 гривен.
"За нарушение требований по маркировке привлечь к ответственности иностранного производителя является несколько более сложным процессом", - отметил юрист.
Он объяснил, что на период до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения в Украине временно разрешаются импорт и реализация (на таможенной территории государства) сигарет с фильтром табакосодержащих изделий для электрического нагрева с маркировкой, отличной от маркировки, предусмотренной украинским законодательством - при условии, что они были изготовлены и маркированы в соответствии с требованиями страны - члена ЕС (производителя такой продукции).
Следовательно, по словам эксперта, при привлечении к ответственности нарушителей закона, Госпродпотребслужбе нужно:
- проверять происхождение товара
- ссылаться на нарушение требований государства - члена ЕС (производителя такой продукции)
Напомним, ранее мы рассказывали, что происходит на нелегальных табачных производствах после обысков БЭБ.
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