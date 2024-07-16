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В Украине запретили продажу некоторых сигарет и табачных изделий: что известно и какие штрафы

Вторник 16 июля 2024 14:15
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В Украине запретили продажу некоторых сигарет и табачных изделий: что известно и какие штрафы В Украине действует запрет на продажу некоторых табачных изделий (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова
Эксперт: Игорь Мунтяну

С 11 июля 2024 года в Украине начали действовать ограничения по продаже некоторых сигарет и табачных изделий. Нарушителей будут наказывать штрафами.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат в сфере корпоративного, хозяйственного и военного права адвокатского объединения "Актум" Игорь Мунтяну.

Содержание

Что изменилось в законодательстве

11 июля 2023 года вступил в силу закон Украины №1978-XI касательно здравоохранения населения от вредного влияния табака. Отдельные его положения начали действовать только недавно - 11 июля 2024 года.

Они устанавливают ограничения по продаже:

  • ароматизированных сигарет
  • табака
  • электронных сигарет
  • жидкости для электронных сигарет
  • сигаретных упаковок с ненадлежащей маркировкой

По словам эксперта, изменения в законодательство были приняты в рамках евроинтеграционных положений для защиты здоровья населения от вреда табака и никотина - согласно Директиве №2014/40/ЕС, обязывающей все страны-члены Европейского Союза до октября 2023 года запретить ароматизированные сигареты для нагрева.

Продажа каких табачных изделий запрещена

Мунтяну объяснил, что законом №1978-XI были введены ограничения на продажу:

  • сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы в дыму одной сигареты превышают установленные нормы
  • табачных изделий, содержащих кофеин, таурин или другие добавки и стимуляторные соединения, которые ассоциируются с энергичностью и/или жизненной силой
  • добавок, имеющих свойства делать выбросы цветными
  • добавок, облегчающих вдыхание дыма или усвоение никотина
  • сигарет и табака для самокруток, содержащих вкусо-ароматические добавки
  • сигарет и табака для самокруток, фильтр, бумага или капсула которых содержит табак или никотин
  • табака для перорального употребления

Кроме того, документом были изменены требования по маркировке сигаретных упаковок.

"С 11 июля 2024 года все упаковки табачных изделий для курения должны быть с обновленными медицинскими предупреждениями: на 65% площади наибольшей стороны пачки должно быть размещено изображение болезней, вызванных курением, и текст, предупреждающий о вреде и последствиях курения", - объяснил эксперт.

Кто будет контролировать соблюдение закона

Контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, а также государственный контроль за соблюдением законодательства о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения осуществляет:

  • Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей
  • территориальные органы Госпродпотребслужбы

"Госпродпотребслужба осуществляет плановые и внеплановые меры государственного надзора по проверке соблюдения приведенных выше требований законодательства", - уточнил юрист.

Он добавил, что одним из распространенных оснований для осуществления внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) является обращение физического лица - о нарушении, которое нанесло вред его правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей природной среде или безопасности государства (с приложением документов или их копий, подтверждающих такие нарушения (при наличии).

То есть, в случае выявления нарушения, любое физическое лицо может обратиться в Госпродпотребслужбу - чтобы сообщить о нем и предоставить основание для проведения внеплановой проверки.

Как могут наказывать нарушителей

За нарушение вышеупомянутых норм закона Госпродпотребслужба может применять к субъектам хозяйствования финансовые санкции.

Так, за несоблюдение ограничений по реализации (продаже), курению, употреблению и использованию табачных изделий и электронных сигарет, предусмотрен штраф в размере 20 000 гривен.

За повторное нарушение в течение года украинцам могут выписать больший штраф - 50 000 гривен.

"За нарушение требований по маркировке привлечь к ответственности иностранного производителя является несколько более сложным процессом", - отметил юрист.

Он объяснил, что на период до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения в Украине временно разрешаются импорт и реализация (на таможенной территории государства) сигарет с фильтром табакосодержащих изделий для электрического нагрева с маркировкой, отличной от маркировки, предусмотренной украинским законодательством - при условии, что они были изготовлены и маркированы в соответствии с требованиями страны - члена ЕС (производителя такой продукции).

Следовательно, по словам эксперта, при привлечении к ответственности нарушителей закона, Госпродпотребслужбе нужно:

  • проверять происхождение товара
  • ссылаться на нарушение требований государства - члена ЕС (производителя такой продукции)

Напомним, ранее мы рассказывали, что происходит на нелегальных табачных производствах после обысков БЭБ.

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