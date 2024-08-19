За продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним могут выписать штраф: какие суммы

В Украине продажа несовершеннолетним лицам алкогольных напитков и табачных изделий является административным правонарушением, за которое могут выписать штраф более 6,5 тысяч гривен.

РБК-Украина рассказывает, что нужно знать о штрафах за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним.

Какие штрафы угрожают нарушителям

О нарушении правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, а также устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания, говорится в статье 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Согласно ей, в Украине за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним лицам (не достигшим 18-летнего возраста) граждан могут наказать наложением штрафа от 400 до 800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

"Продажа несовершеннолетним алкоголя и сигарет является административным правонарушением и влечет ответственность в виде штрафа в размере от 6 800 до 13 600 грн", - уточнил адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.

Кому и где именно запрещено продавать алкоголь и сигареты

Согласно информации Государственной налоговой службы, в Украине запрещено продавать пиво (кроме безалкогольного), алкогольные, слабоалкогольные напитки, вина столовые и табачные изделия:

лицами, не достигшими 18 лет

в помещениях и на территории учебных заведений, учреждений здравоохранения (кроме ресторанов, находящихся на территории санаториев)

в помещениях специализированных торговых организаций, осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента или спортивными товарами, а также в соответствующих отделах (секциях) универсальных торговых организаций

в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре)

из торговых автоматов

на полках самообслуживания (кроме табачных изделий в блоках и алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, пива)

поштучно (для табачных изделий, кроме сигар)

в потребительских упаковках, содержащих менее 20 сигарет

с рук

в неопределенных для этого местах торговли

Запрещается также продажа товаров детского ассортимента похожего на табачные изделия.

Кроме того, на время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские советы - в пределах соответствующей административной территории - могут запретить или ограничить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и курение табачных изделий.