За продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним могут выписать штраф: какие суммы
В Украине продажа несовершеннолетним лицам алкогольных напитков и табачных изделий является административным правонарушением, за которое могут выписать штраф более 6,5 тысяч гривен.
РБК-Украина рассказывает, что нужно знать о штрафах за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним.
Какие штрафы угрожают нарушителям
О нарушении правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, а также устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания, говорится в статье 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Согласно ей, в Украине за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним лицам (не достигшим 18-летнего возраста) граждан могут наказать наложением штрафа от 400 до 800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
"Продажа несовершеннолетним алкоголя и сигарет является административным правонарушением и влечет ответственность в виде штрафа в размере от 6 800 до 13 600 грн", - уточнил адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.
Кому и где именно запрещено продавать алкоголь и сигареты
Согласно информации Государственной налоговой службы, в Украине запрещено продавать пиво (кроме безалкогольного), алкогольные, слабоалкогольные напитки, вина столовые и табачные изделия:
- лицами, не достигшими 18 лет
- в помещениях и на территории учебных заведений, учреждений здравоохранения (кроме ресторанов, находящихся на территории санаториев)
- в помещениях специализированных торговых организаций, осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента или спортивными товарами, а также в соответствующих отделах (секциях) универсальных торговых организаций
- в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре)
- из торговых автоматов
- на полках самообслуживания (кроме табачных изделий в блоках и алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, пива)
- поштучно (для табачных изделий, кроме сигар)
- в потребительских упаковках, содержащих менее 20 сигарет
- с рук
- в неопределенных для этого местах торговли
Запрещается также продажа товаров детского ассортимента похожего на табачные изделия.
Кроме того, на время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские советы - в пределах соответствующей административной территории - могут запретить или ограничить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и курение табачных изделий.
Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли штрафовать украинцев за вейпы и электронные сигареты в общественных местах.
Читайте также о запрете в Украине продажи некоторых сигарет и табачных изделий и наказание для нарушителей.
При подготовке материала были использованы источники: Кодекс Украины об административных правонарушениях, Государственная налоговая служба Украины, комментарий адвоката и магистра права Евгения Булименко для РБК-Украина.
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