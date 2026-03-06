Шкодить не лише здоров'ю, але й гаманцю: де краще не палити, щоб не нарватись на штраф

Звичка курити у громадських місцях може стати неприємним ударом по гаманцю. Щоб уникнути штрафів потрібно пам'ятати: список заборонених зон ширший, ніж здається, а обмеження стосуються не лише "класичних" цигарок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Харківської області у Facebook.
Правоохоронці нагадали, що про заборону куріння в Україні йдеться у відповідному законі.
Він має назву "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".
Відповідно до статті 13 цього ЗУ, сьогодні у громадських місцях заборонене куріння:
У прес-службі поліції повідомили, що згідно з цією ж статтею закону, куріння в Україні заборонене в таких зонах (які вважаються громадським місцем):
Громадянам розповіли, що за куріння у заборонених місцях в Україні передбачена відповідальність за статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП):
Якщо ж було зафіксоване повторне таке порушення впродовж року - заплатиться доведеться вже більше:
Насамкінець українців у поліції закликали:
