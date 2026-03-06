UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Шкодить не лише здоров'ю, але й гаманцю: де краще не палити, щоб не нарватись на штраф

07:30 06.03.2026 Пт
2 хв
Під заборону в громадських місцях підпадають навіть електронні сигарети
aimg Ірина Костенко
За паління у невідповідних місцях в Україні передбачені штрафи (фото ілюстративне: Getty Images)

Звичка курити у громадських місцях може стати неприємним ударом по гаманцю. Щоб уникнути штрафів потрібно пам'ятати: список заборонених зон ширший, ніж здається, а обмеження стосуються не лише "класичних" цигарок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Харківської області у Facebook.

Читайте також: 86% споживачів нікотину починали зі звичайних сигарет: статистика вражає

Що підпадає під заборону куріння

Правоохоронці нагадали, що про заборону куріння в Україні йдеться у відповідному законі.

Він має назву "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

Відповідно до статті 13 цього ЗУ, сьогодні у громадських місцях заборонене куріння:

  • тютюнових виробів;
  • електронних сигарет;
  • пристроїв для нагрівання тютюну;
  • кальянів.

Де саме курити в Україні заборонено

У прес-службі поліції повідомили, що згідно з цією ж статтею закону, куріння в Україні заборонене в таких зонах (які вважаються громадським місцем):

  • у ліфтах;
  • у таксофонах;
  • на вокзалах;
  • на станціях і зупинках громадського транспорту;
  • у закладах охорони здоров'я;
  • у закладах освіти;
  • у спортивних закладах;
  • у приміщеннях закладів харчування;
  • у приміщеннях закладів культури;
  • у державних установах і організаціях;
  • у готелях;
  • у гуртожитках;
  • на дитячих майданчиках;
  • у місцях загального користування житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у громадському транспорті;
  • у таксі.

Які штрафи світять українцям за порушення

Громадянам розповіли, що за куріння у заборонених місцях в Україні передбачена відповідальність за статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП):

  • або попередження;
  • або штраф від 51 до 170 гривень.

Якщо ж було зафіксоване повторне таке порушення впродовж року - заплатиться доведеться вже більше:

  • від 170 гривень;
  • до 340 гривень.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

Насамкінець українців у поліції закликали:

  • бути свідомими;
  • поважати право інших на чисте повітря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про заборону в Україні продажу деяких сигарет і тютюнових виробів та пояснювали, чи продаватимуть тепер вейпи та електронки.

При цьому повідомлялось, що у 2025 році тютюнова галузь забезпечила 7% усіх податків у бюджет.

Читайте також, який штраф за продаж цигарок чи алкоголю неповнолітнім можуть виписати в Україні.

Більше по темі:
Національна поліціяЦигаркиПравила поведінкиШтрафиПаління