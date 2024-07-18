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Запрет некоторых табачных изделий. Украинцам объяснили, будут ли продавать вейпы и электронки

Четверг 18 июля 2024 14:30
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Запрет некоторых табачных изделий. Украинцам объяснили, будут ли продавать вейпы и электронки Вопрос продажи в Украине сигарет и табака регламентирует законодательство (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Ольга Маджумдар

Недавно в Украине начали действовать ограничения по обороту некоторых табачных изделий. Вопрос продажи так называемых вейпов и электронных сигарет также регламентируется требованиями законодательства.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель председателя Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Андрей Крейтор.

Содержание

Какие табачные изделия запрещены в Украине

Вопрос продажи в Украине сигарет и табака регламентирует закон Украины "О мерах насчет предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

Эксперт уточнил, что он был адаптирован к положениям соответствующих директив Европейского Союза.

Согласно статье 10 закона, в Украине запрещается производство (кроме производства для экспорта), оптовая и розничная торговля, а также импорт для реализации на территории Украины некоторых табачных изделий:

  • сигарет - если в дыме одной такой сигареты уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода превышают "норму" (1 мг никотина, 10 мг смолы, 10 мг монооксида углерода)
  • табачных изделий - единичная пачка которых не отвечает требованиям, определенным статьей 12 настоящего закона, и/или табачных изделий, на единичной пачке которых отсутствуют определенные законодательством медицинские предупреждения
  • сигарет и табака для самокруток - с характерным запахом и/или вкусом дыма
  • сигарет и табака для самокруток - фильтр, бумага или капсула которых содержит табак или никотин
  • сигарет и табака для самокруток - содержащих вкусо-ароматические добавки в любых компонентах (фильтр, бумага, упаковка, капсула) или имеющих любые технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус сигарет, табака для самокруток или же интенсивность дыма
  • табака для перорального употребления

Под запрет подпадают также табачные изделия на упаковке которых (или на них самих) имеются любые элементы или признаки (тексты, символы, названия, изображения и т.п.), которые:

  • рекламируют табачное изделие или способствуют его употреблению (создавая ошибочное впечатление о его характеристиках, влиянии на здоровье, рисках или выбросах)
  • включают количественную информацию о содержании никотина, смолы, монооксида углерода в табачном изделии
  • указывают на то, что определенное табачное изделие менее вредно, чем другие, или имеет целью уменьшить влияние некоторых вредных компонентов дыма, или дает преимущества, связанные с жизненной силой, энергичностью, оздоровлением, омоложением, имеет природные или органические свойства или другие преимущества для здоровья или образа жизни
  • сообщают о вкусе, запахе, любых вкусо-ароматических или других добавках или об их отсутствии
  • напоминают пищевой продукт или косметический продукт
  • вводят в заблуждение, что определенное табачное изделие имеет улучшенную способность биологического разложения или другие экологические преимущества

Кроме того, запрещены в Украине табачные изделия, содержащие добавки:

  • витамины или другие добавки (которые создают впечатление, что табачное изделие имеет преимущества для здоровья или приводит к уменьшению рисков для здоровья, или составляет меньший риск для здоровья)
  • кофеин, таурин или другие добавки и стимуляторные соединения (ассоциируемые с энергичностью и/или жизненной силой)
  • добавки, имеющие свойства делать выбросы цветными
  • добавки, облегчающие вдыхание дыма или усвоение никотина
  • добавки, имеющие канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсичные свойства в несгораемой форме

"Производителю и импортеру табачных изделий запрещается помещать в единичную пачку и в наружную упаковку табачных изделий вкладки, которые прямо или косвенно поощряют приобретение табачных изделий или их употребление", - добавил Крейтор.

Можно ли украинцам покупать вейпы и электронные сигареты

По словам заместителя председателя Госпродпотребслужбы, вопрос обращения электронных сигарет в Украине ограничен требованиями статьи 10-1 закона.

Исходя из них, электронные сигареты, заправочные контейнеры, а также жидкости (используемые в электронных сигаретах) могут быть введены в обращение на территории Украины только при условии выполнения ряда требований:

  • жидкости (используемые в электронных сигаретах) вводятся в обращение только в специальных заправочных контейнерах - объем которых не превышает 10 мл, в одноразовых электронных сигаретах или одноразовых картриджах - имеющих объем не более 2 мл
  • содержание никотина в жидкостях (используемых в электронных сигаретах) составляет не более 20 мг в 1 мл
  • в производстве жидкости (используемой в электронных сигаретах) используются только ингредиенты высокой чистоты
  • в производстве жидкости (используемой в электронных сигаретах), используются только такие ингредиенты, которые не представляют риска для здоровья человека в нагретой или ненагретой форме - кроме никотина в жидкостях, используемых в электронных сигаретах
  • электронные сигареты обеспечивают равномерное употребление доз никотина - при обычных условиях использования
  • электронные сигареты, заправочные контейнеры и жидкости (используемые в электронных сигаретах), защищены от доступа детей, несанкционированного доступа, повреждений и протечек и имеют механизм, обеспечивающий заправку без протекания
  • электронные сигареты, заправочные контейнеры, жидкости (используемые в электронных сигаретах), не имеют характерного запаха и/или вкуса

Кроме того, жидкости (используемые в электронных сигаретах) не должны содержать:

  • витамины или другие добавки, создающие впечатление, что изделие имеет преимущества для здоровья или приводит к уменьшению рисков для здоровья, или составляет меньший риск для здоровья
  • кофеин, таурин или другие добавки и стимуляторные соединения, которые ассоциируются с энергичностью и жизненной силой
  • добавки, имеющие свойства делать выбросы цветными

Напомним, ранее мы рассказывали, что происходит на нелегальных табачных производствах после обысков БЭБ.

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Держпродспоживслужба Вейпы Сигареты
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