Вредит не только здоровью, но и кошельку: где лучше не курить, чтобы не нарваться на штраф
Привычка курить в общественных местах может стать неприятным ударом по кошельку. Чтобы избежать штрафов нужно помнить: список запрещенных зон шире, чем кажется, а ограничения касаются не только "классических" сигарет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Харьковской области в Facebook.
Что подпадает под запрет курения
Правоохранители напомнили, что о запрете курения в Украине говорится в соответствующем законе.
Он называется "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".
Согласно статье 13 этого ЗУ, сегодня в общественных местах запрещено курение:
- табачных изделий;
- электронных сигарет;
- устройств для нагревания табака;
- кальянов.
Где именно курить в Украине запрещено
В пресс-службе полиции сообщили, что согласно этой же статье закона, курение в Украине запрещено в таких зонах (которые считаются общественным местом):
- в лифтах;
- в таксофонах;
- на вокзалах;
- на станциях и остановках общественного транспорта;
- в учреждениях здравоохранения;
- в учебных заведениях;
- в спортивных заведениях;
- в помещениях заведений питания;
- в помещениях учреждений культуры;
- в государственных учреждениях и организациях;
- в гостиницах;
- в общежитиях;
- на детских площадках;
- в местах общего пользования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в общественном транспорте;
- в такси.
Какие штрафы светят украинцам за нарушение
Гражданам рассказали, что за курение в запрещенных местах в Украине предусмотрена ответственность по статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП):
- либо предупреждение;
- либо штраф от 51 до 170 гривен.
Если же было зафиксировано повторное такое нарушение в течение года - заплатится придется уже больше:
- от 170 гривен;
- до 340 гривен.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)
В завершение украинцев в полиции призвали:
- быть сознательными;
- уважать право других на чистый воздух.
Напомним, ранее мы рассказывали о запрете в Украине продажи некоторых сигарет и табачных изделий и объясняли, будут ли продавать теперь вейпы и электронки.
При этом сообщалось, что в 2025 году табачная отрасль обеспечила 7% всех налогов в бюджет.
Читайте также, какой штраф за продажу сигарет или алкоголя несовершеннолетним могут выписать в Украине.