Вредит не только здоровью, но и кошельку: где лучше не курить, чтобы не нарваться на штраф

07:30 06.03.2026 Пт
2 мин
Под запрет в общественных местах подпадают даже электронные сигареты
aimg Ирина Костенко
Вредит не только здоровью, но и кошельку: где лучше не курить, чтобы не нарваться на штраф За курение в неподходящих местах в Украине предусмотрены штрафы (фото иллюстративное: Getty Images)

Привычка курить в общественных местах может стать неприятным ударом по кошельку. Чтобы избежать штрафов нужно помнить: список запрещенных зон шире, чем кажется, а ограничения касаются не только "классических" сигарет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Харьковской области в Facebook.

Читайте также: 86% потребителей никотина начинали с обычных сигарет: статистика впечатляет

Что подпадает под запрет курения

Правоохранители напомнили, что о запрете курения в Украине говорится в соответствующем законе.

Он называется "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

Согласно статье 13 этого ЗУ, сегодня в общественных местах запрещено курение:

  • табачных изделий;
  • электронных сигарет;
  • устройств для нагревания табака;
  • кальянов.

Где именно курить в Украине запрещено

В пресс-службе полиции сообщили, что согласно этой же статье закона, курение в Украине запрещено в таких зонах (которые считаются общественным местом):

  • в лифтах;
  • в таксофонах;
  • на вокзалах;
  • на станциях и остановках общественного транспорта;
  • в учреждениях здравоохранения;
  • в учебных заведениях;
  • в спортивных заведениях;
  • в помещениях заведений питания;
  • в помещениях учреждений культуры;
  • в государственных учреждениях и организациях;
  • в гостиницах;
  • в общежитиях;
  • на детских площадках;
  • в местах общего пользования жилых домов;
  • в подземных переходах;
  • в общественном транспорте;
  • в такси.

Какие штрафы светят украинцам за нарушение

Гражданам рассказали, что за курение в запрещенных местах в Украине предусмотрена ответственность по статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП):

  • либо предупреждение;
  • либо штраф от 51 до 170 гривен.

Если же было зафиксировано повторное такое нарушение в течение года - заплатится придется уже больше:

  • от 170 гривен;
  • до 340 гривен.

Вредит не только здоровью, но и кошельку: где лучше не курить, чтобы не нарваться на штрафПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

В завершение украинцев в полиции призвали:

  • быть сознательными;
  • уважать право других на чистый воздух.

Напомним, ранее мы рассказывали о запрете в Украине продажи некоторых сигарет и табачных изделий и объясняли, будут ли продавать теперь вейпы и электронки.

При этом сообщалось, что в 2025 году табачная отрасль обеспечила 7% всех налогов в бюджет.

Читайте также, какой штраф за продажу сигарет или алкоголя несовершеннолетним могут выписать в Украине.

