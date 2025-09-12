Россияне запустили ночью 40 БпЛА на Украину: сколько удалось сбить

Как писало РБК-Украина, недавно россияне запустили по нашей стране рекордное количество дронов - 810 единиц. Силам ПВО удалось обезвредить 747 беспилотников.

Напомним, 12 сентября, россияне атаковали дронами город Сумы. Враг попал в нежилое помещение, в результате чего произошел пожар.

Отметим, что враг тоже подвергается атакам беспилотников - в ночь на 12 сентября неизвестные дроны вторглись в порт "Приморск" в Ленинградской области, в результате чего загорелся корабль.

Еще сообщалось, что 12 сентября жители российского Смоленска жаловались на взрывы, а над Курщиной и Брянском слышали звуки дронов.