Россияне запустили ночью 40 БпЛА на Украину: сколько удалось сбить

В ночь на 12 сентября враг атаковал Украину 40 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 33 вражеские цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Среди 40 запущенных дронов РФ более 20 были именно типа Shahed.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Военным Воздушных сил удалось подавить работу дронов оккупантов на севере, востоке и в центре страны.
Также сообщается, что зафиксировано попадание 6 ударных дронов на 3 локациях.
Как писало РБК-Украина, недавно россияне запустили по нашей стране рекордное количество дронов - 810 единиц. Силам ПВО удалось обезвредить 747 беспилотников.
Напомним, 12 сентября, россияне атаковали дронами город Сумы. Враг попал в нежилое помещение, в результате чего произошел пожар.
Отметим, что враг тоже подвергается атакам беспилотников - в ночь на 12 сентября неизвестные дроны вторглись в порт "Приморск" в Ленинградской области, в результате чего загорелся корабль.
Еще сообщалось, что 12 сентября жители российского Смоленска жаловались на взрывы, а над Курщиной и Брянском слышали звуки дронов.