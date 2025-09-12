Росіяни запустили вночі 40 БпЛА на Україну: скільки вдалося збити

Як писало РБК-Україна, нещодавно росіяни запустили по нашій країні рекордну кількість дронів - 810 одиниць. Силам ППО вдалося знешкодити 747 безпілотників.

Нагадаємо, 12 вересня, росіяни атакували дронами місто Суми. Ворог влучив у нежитлове приміщення, внаслідок чого сталася пожежа.

Зазначимо, що ворог теж зазнає атак безпілотників - в ніч на 12 вересня невідомі дрони вторглися в порт "Приморськ" у Ленінградській області, в результаті чого загорівся корабель.

Ще повідомлялось, що 12 вересня жителі російського Смоленська скаржились на вибухи, а над Курщиною та Брянськом чули звуки дронів.