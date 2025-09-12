Россия ударила по Сумах дронами: горит нежилое помещение
В пятницу утром, 12 сентября, россияне атаковали дронами город Сумы. Враг попал в нежилое помещение, в результате чего произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram исполняющего обязанности городского головы Артема Кобзара.
"Два взрыва, которые сегодня слышали все в городе - это прилет вражеских беспилотников по нежилому помещению", - заявил Кобзарь.
Он добавил, что информация о раненых или погибших уточняется. Также и.о. мэра показал первые кадры последствий атаки, на которых виден пожар.
Обстрел Сум
Напомним, что примерно с шести утра в Сумах было слышно несколько звуков взрывов. Накануне военные информировали, что в области зафиксированы вражеские беспилотники.
Также мы писали, что враг атаковал Сумы в ночь на 11 сентября. Тогда россияне попали по территории одного из учебных заведений, в результате чего ряд зданий получили повреждения и частичные разрушения. В одном из них возник пожар