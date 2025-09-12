ua en ru
Политика
Пожар в Смоленске и взрывы в Подмосковье: неизвестные дроны вновь атакуют РФ

Пятница 12 сентября 2025 02:37
Пожар в Смоленске и взрывы в Подмосковье: неизвестные дроны вновь атакуют РФ Фото: в Смоленске после атаки дронов начался пожар (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 12 сентября ряд регионов России вновь атаковали неизвестные дроны. Россияне жаловались на взрывы, а в одном из городов, вероятно, пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Первые сообщения об атаке неизвестных дронов появились примерно в 22:40 по киевскому времени. В частности, канал SHOT писал, что минимум пять взрывов прогремело над Смоленском.

"Местные жители рассказали SHOT, что было слышно от пяти до восьми взрывов в южной части города. От громких звуков сработали сигнализации у машин, а в небе были видны вспышки", - говорится в публикации.

Параллельно в некоторых пабликах начали распространятся кадры с пожаром. Судя по словам очевидцев в видео, дроны атаковали АЗС "Лукойл".

Кроме того, некоторые Telegram-каналы сославшись на OSINT-паблики пишут, что якобы, как минимум два дрона ударили по нефтебазе "Кардимово".

На данный момент официальных комментариев не было и какие точно объекты подверглись атаке - неизвестно.

Помимо этого, россияне жаловались, что слышали звуки дронов в Курской и Брянской областях. Были ли там инциденты, пока неясно.

Из последнего известно, что взрывы прогремели в Подмосковье. Жители Одинцовского района рассказали SHOT, что слышали несколько взрывов, начиная с 01:15 ночи. Кроме того, о взрывах писали жители подмосковного Наро-Фоминска.

Тем временем мер Москвы Сергей Собянин отчитался, что силы ПВО якобы сбили 7 неизвестных дронов. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака дронов на Россию

Отметим факт, что россияне довольно часто жалуются на атаку дронов и взрывы в разных регионах России.

Например, утром 7 августа они пожаловались на взрывы и пожары в Краснодарском крае РФ. Россияне утверждали, что неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод и военную часть.

Позже, днем, Генштаб ВСУ подтвердил поражение Афипского НПЗ, а также атаку на ряд других важных объектов.

Российская Федерация Пожар Дрони
