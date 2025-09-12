ua en ru
Пт, 12 сентября
Россияне запустили ночью 40 БпЛА на Украину: сколько удалось сбить

Украина, Пятница 12 сентября 2025 10:09
Россияне запустили ночью 40 БпЛА на Украину: сколько удалось сбить Фото: иранский дрон (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В ночь на 12 сентября враг атаковал Украину 40 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 33 вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Среди 40 запущенных дронов РФ более 20 были именно типа Shahed.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Военным Воздушных сил удалось подавить работу дронов оккупантов на севере, востоке и в центре страны.

Также сообщается, что зафиксировано попадание 6 ударных дронов на 3 локациях.

Как писало РБК-Украина, недавно россияне запустили по нашей стране рекордное количество дронов - 810 единиц. Силам ПВО удалось обезвредить 747 беспилотников.

Напомним, 12 сентября, россияне атаковали дронами город Сумы. Враг попал в нежилое помещение, в результате чего произошел пожар.

Отметим, что враг тоже подвергается атакам беспилотников - в ночь на 12 сентября неизвестные дроны вторглись в порт "Приморск" в Ленинградской области, в результате чего загорелся корабль.

Еще сообщалось, что 12 сентября жители российского Смоленска жаловались на взрывы, а над Курщиной и Брянском слышали звуки дронов.

