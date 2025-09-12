ua en ru
Росіяни запустили вночі 40 БпЛА на Україну: скільки вдалося збити

Україна, П'ятниця 12 вересня 2025 10:09
Росіяни запустили вночі 40 БпЛА на Україну: скільки вдалося збити Фото: іранський дрон (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У ніч на 12 вересня ворог атакував Україну 40 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 33 ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Серед 40 запущених дронів РФ понад 20 були саме типу Shahed.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Військовим Повітряних сил вдалось подавити роботу дронів окупантів на півночі, сході та в центрі країни.

Також повідомляється, що зафіксовано влучання 6 ударних дронів на 3 локаціях.

Як писало РБК-Україна, нещодавно росіяни запустили по нашій країні рекордну кількість дронів - 810 одиниць. Силам ППО вдалося знешкодити 747 безпілотників.

Нагадаємо, 12 вересня, росіяни атакували дронами місто Суми. Ворог влучив у нежитлове приміщення, внаслідок чого сталася пожежа.

Зазначимо, що ворог теж зазнає атак безпілотників - в ніч на 12 вересня невідомі дрони вторглися в порт "Приморськ" у Ленінградській області, в результаті чого загорівся корабель.

Ще повідомлялось, що 12 вересня жителі російського Смоленська скаржились на вибухи, а над Курщиною та Брянськом чули звуки дронів.

