Росіяни запустили вночі 40 БпЛА на Україну: скільки вдалося збити

У ніч на 12 вересня ворог атакував Україну 40 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 33 ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Також повідомляється, що зафіксовано влучання 6 ударних дронів на 3 локаціях.

Військовим Повітряних сил вдалось подавити роботу дронів окупантів на півночі, сході та в центрі країни.

Серед 40 запущених дронів РФ понад 20 були саме типу Shahed.

Як писало РБК-Україна, нещодавно росіяни запустили по нашій країні рекордну кількість дронів - 810 одиниць. Силам ППО вдалося знешкодити 747 безпілотників.

Нагадаємо, 12 вересня, росіяни атакували дронами місто Суми. Ворог влучив у нежитлове приміщення, внаслідок чого сталася пожежа.

Зазначимо, що ворог теж зазнає атак безпілотників - в ніч на 12 вересня невідомі дрони вторглися в порт "Приморськ" у Ленінградській області, в результаті чого загорівся корабель.

Ще повідомлялось, що 12 вересня жителі російського Смоленська скаржились на вибухи, а над Курщиною та Брянськом чули звуки дронів.