Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Через шесть лет: разведка Литвы назвала сроки готовности РФ к войне с НАТО

20:20 06.03.2026 Пт
2 мин
Готовится ли Россия к новому крупному конфликту в Европе?
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ готовится к большой войне с НАТО (Getty Images)

Россия создает новые военные подразделения вблизи границ НАТО и готовится к возможному масштабному столкновению с Альянсом в течение следующих шести лет.

Прогнозы разведки

По данным агентства, литовские спецслужбы отмечают, что Москва активно внедряет опыт, полученный в войне против Украины, для реформирования своих вооруженных сил.

Ожидается, что после завершения боевых действий российская армия станет значительно более многочисленной и модернизированной.

"Россия, вероятно, создаст не только на 30-50 процентов большую армию, чем та, что была до войны, но и относительно современную. Стратегические резервы вооружения и боеприпасов будут полностью восстановлены", - говорится в отчете.

Аналитики подчеркивают, что при условии стабильного функционирования экономики и обхода санкций Кремль достигнет полной боевой готовности к "обычному военному конфликту с НАТО" уже через шесть лет.

Роль Китая и гибридные угрозы

Важным фактором усиления РФ стала помощь Китая, которая позволила российскому ВПК уменьшить зависимость от западных технологий.

Кроме наращивания регулярных войск, Москва усиливает гибридное давление на Европу, включая диверсии и саботаж.

"Российский саботаж в Европе становится опасным для человеческой жизни", - отмечают авторы документа, вспоминая об операциях с поджогами и взрывами посылок, за которыми стоит ГРУ.

Несмотря на это, инциденты с повреждением подводных коммуникаций в Балтийском море литовская разведка пока считает непреднамеренными, хотя регион находится в состоянии повышенной готовности.

Готовится ли Россия к большой войне

Напомним, ранее западные разведки и аналитики уже предупреждали о милитаризации РФ. В частности, перед полномасштабным вторжением в Украину российский диктатор Путин делал идентичные заявления, отрицая агрессивные намерения, что сейчас наблюдается и в отношении стран Балтии.

Кроме того, сообщалось, что Россия уже начала первую фазу подготовки к стратегическому развертыванию войск у границ ЕС. По последним данным, Кремль существенно сократил сроки подготовки к возможному глобальному конфликту, переведя экономику на военные рельсы.

Также в Европе недавно смоделировали вероятное нападение РФ на Литву. Результаты моделирования показали, что ключевым фактором сдерживания является скорость реакции союзников по НАТО и готовность местных сил к первому удару.

