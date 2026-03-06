Через шесть лет: разведка Литвы назвала сроки готовности РФ к войне с НАТО

Россия создает новые военные подразделения вблизи границ НАТО и готовится к возможному масштабному столкновению с Альянсом в течение следующих шести лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, литовские спецслужбы отмечают, что Москва активно внедряет опыт, полученный в войне против Украины, для реформирования своих вооруженных сил.
Ожидается, что после завершения боевых действий российская армия станет значительно более многочисленной и модернизированной.
"Россия, вероятно, создаст не только на 30-50 процентов большую армию, чем та, что была до войны, но и относительно современную. Стратегические резервы вооружения и боеприпасов будут полностью восстановлены", - говорится в отчете.
Аналитики подчеркивают, что при условии стабильного функционирования экономики и обхода санкций Кремль достигнет полной боевой готовности к "обычному военному конфликту с НАТО" уже через шесть лет.
Важным фактором усиления РФ стала помощь Китая, которая позволила российскому ВПК уменьшить зависимость от западных технологий.
Кроме наращивания регулярных войск, Москва усиливает гибридное давление на Европу, включая диверсии и саботаж.
"Российский саботаж в Европе становится опасным для человеческой жизни", - отмечают авторы документа, вспоминая об операциях с поджогами и взрывами посылок, за которыми стоит ГРУ.
Несмотря на это, инциденты с повреждением подводных коммуникаций в Балтийском море литовская разведка пока считает непреднамеренными, хотя регион находится в состоянии повышенной готовности.
Напомним, ранее западные разведки и аналитики уже предупреждали о милитаризации РФ. В частности, перед полномасштабным вторжением в Украину российский диктатор Путин делал идентичные заявления, отрицая агрессивные намерения, что сейчас наблюдается и в отношении стран Балтии.
Кроме того, сообщалось, что Россия уже начала первую фазу подготовки к стратегическому развертыванию войск у границ ЕС. По последним данным, Кремль существенно сократил сроки подготовки к возможному глобальному конфликту, переведя экономику на военные рельсы.
Также в Европе недавно смоделировали вероятное нападение РФ на Литву. Результаты моделирования показали, что ключевым фактором сдерживания является скорость реакции союзников по НАТО и готовность местных сил к первому удару.