Через шість років: розвідка Литви назвала терміни готовності РФ до війни з НАТО

Прогнози розвідки

За даними агенства, литовські спецслужби зазначають, що Москва активно впроваджує досвід, отриманий у війні проти України, для реформування своїх збройних сил.

Очікується, що після завершення бойових дій російська армія стане значно чисельнішою та модернізованою.

"Росія, ймовірно, створить не лише на 30-50 відсотків більшу армію, ніж та, що була до війни, але й відносно сучасну. Стратегічні резерви озброєння та боєприпасів будуть повністю відновлені", - йдеться у звіті.

Аналітики підкреслюють, що за умови стабільного функціонування економіки та обходу санкцій Кремль досягне повної бойової готовності до "звичайного військового конфлікту з НАТО" вже за шість років.

Роль Китаю та гібридні загрози

Важливим фактором посилення РФ стала допомога Китаю, яка дозволила російському ВПК зменшити залежність від західних технологій.

Крім нарощування регулярних військ, Москва посилює гібридний тиск на Європу, включаючи диверсії та саботаж.

"Російський саботаж у Європі стає небезпечним для людського життя", - наголошують автори документа, згадуючи про операції з підпалами та вибухами посилок, за якими стоїть ГРУ.

Попри це, інциденти з пошкодженням підводних комунікацій у Балтійському морі литовська розвідка наразі вважає ненавмисними, хоча регіон перебуває у стані підвищеної готовності.