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ИИ не разобьет сердце, но выставит счет: чем опасна цифровая любовь

19:12 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
ИИ не разобьет сердце, но выставит счет: чем опасна цифровая любовь Искусственный интеллект подменяет реальные чувства (изображение: РБК-Украина)
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Ученые из Гарвардского университета серьезно изучают концепцию брака с ИИ. Несмотря на иллюзию идеальных отношений без конфликтов, такой союз несет серьезные психологические и нравственные угрозы, а также финансовые проблемы для пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Futura.

От виртуальных партнеров к эмоциональной зависимости

Ученые отмечают, что распространение генеративного ИИ порождает новые культурные явления. Одно из них - тематические онлайн-сообщества, где люди обсуждают отношения с виртуальными партнерами, созданными на базі искусственного интеллекта.

Пользователи активно делятся историями вымышленной жизни и сгенерированными общими фотографиями с виртуальными партнерами.

Основные риски захвата цифровыми компаньонами, по мнению исследователей, включают:

  • Постоянная доступность и отсутствие каких-либо конфликтов и споров. С людьми так просто не бывает из-за многогранности взаимоотношений и постоянной интеллектуальной работы над взаимопониманием.
  • Высок риск формирования эмоциональной зависимости и полной непереносимости отказа.
  • Постепенное удаление от реальных социальных контактов и коммуникации вживую.
  • Финансовую уязвимость пользователей.

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Правовые проблемы и экономическая зависимость от технокорпораций

Вопрос о потенциальном браке с виртуальным партнером исследует Иньюн Чон из Центра интернета и общества Беркмана Клейна при Гарвардском университете.

В своей научной работе автор рассматривает сценарий появления суперинтеллекта, превосходящего человеческие возможности. По мнению ученой, такая возможность полностью устранит традиционные возражения, такие как отсутствие сознания у машин.

Однако, отмечает исследовательница, такой союз кардинально отличается от обычного брака между людьми.

Как именно?

Вместо создания родственных связей и интеграции в общество человек заключает коммерческий договор с технологической компанией.

Все частные моменты жизни и самые интимные аспекты оказываются под контролем корпораций.

Доступ к "партнеру" потребует постоянной подписки, которая превращается в форму экономического порабощения.

Настоящие отношения предполагают так называемую "притирку" партнеров и компромиссы, тогда как искусственный интеллект полностью нивелирует это в пользу безусловной лести без критического мышления.

Эксперты отмечают: несмотря на привлекательность идеи бесконфликтной любви, пользователям следует критически оценивать коммерческий подтекст и разработчиков таких технологий, прежде чем доверять искусственному интеллекту собственную эмоциональность.

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