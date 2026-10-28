ШІ не розіб'є серце, але виставить рахунок: чим небезпечне цифрове кохання

Вчені з Гарвардського університету серйозно вивчають концепцію шлюбу зі ШІ. Попри ілюзію ідеальних стосунків без конфліктів, такий союз несе серйозні психологічні й етичні загрози, а також фінансові проблеми для користувачів.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на Futura .

Від віртуальних партнерів до емоційної залежності

Науковці зазначають, що поширення генеративного ШІ породжує нові культурні явища. Одне з них - тематичні онлайн-спільноти, де люди обговорюють стосунки з віртуальними партнерами на базі штучного інтелекту.

Користувачі активно діляться історіями вигаданого життя та згенерованими спільними фотографіями з віртуальними партнерами.

Основні ризики захоплення цифровими компаньйонами, на думку дослідників, включають:

Постійну доступність та відсутність будь-яких конфліктів і суперечок. З людьми так просто не буває через багатогранність взаємин і постійну інтелектуальну роботу над взаєморозумінням.

Високий ризик формування емоційної залежності та повної непереносимості відмови.

Поступове віддаляння від реальних соціальних контактів і комунікації наживо.

Фінансову вразливість користувачів.

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Правові проблеми та економічна залежність від технокорпорацій

Питання потенційного шлюбу з віртуальним партнером досліджує Іньюн Чон із Центру інтернету та суспільства Беркмана Клейна при Гарвардському університеті.

У своїй науковій роботі авторка розглядає сценарій появи суперінтелекту, який перевершує людські можливості. На думку науковиці, така можливість повністю усуне традиційні заперечення на кшталт відсутності свідомості у машин.

Проте, акцентує дослідниця, такий союз кардинально відрізняється від звичайного шлюбу між людьми.

Як саме?

Замість створення родинних зв'язків та інтеграції в суспільство людина укладає комерційний договір із технологічною компанією.

Усі приватні моменти життя та найінтимніші аспекти опиняються під контролем корпорацій.

Доступ до "партнера" вимагатиме постійної передплати, що перетворюється на форму економічного поневолення.

Справжні стосунки передбачають так зване "притирання" партнерів і компроміси, тоді як штучний інтелект повністю нівелює це на користь безумовних лестощів без критичного мислення.

Експерти наголошують: попри привабливість ідеї безконфліктного кохання, користувачам варто критично оцінювати комерційний підтекст і розробників таких технологій, перш ніж довіряти штучному інтелекту власну емоційність.