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Пароль больше не нужен: как хакеры похищают готовые сессии ChatGPT, Claude и Copilot

16:19 04.11.2026 Ср
3 мин
aimg Ольга Завада
Пароль больше не нужен: как хакеры похищают готовые сессии ChatGPT, Claude и Copilot Хакеры нашли способ обходить авторизацию в ИИ (коллаж: РБК-Украина)
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Хакеры научились воровать не только пароли от браузера, но и доступ к аккаунтам ChatGPT и другим сервисам. Вирусы WardenStealer и Aoki похищают данные входа, ключи доступа и файлы с настройками программ.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Cyber Press.

Кто попал в поле зрения хакеров?

Новая волна атак ориентирована на разработчиков и активных пользователей ИИ. Среди основных целей вредоносного ПО оказались сервисы Claude Code, OpenAI Codex, Cursor, GitHub Copilot, а также десктопные приложения Claude и ChatGPT.

Специалисты по безопасности SpyCloud зафиксировали более 130 тысяч уникальных случаев заражения вирусом WardenStealer с августа 2026 года.

При этом атаки не нуждаются в поиске новых уязвимостей в самих моделях ИИ - вредоносные программы просто копируют ценные файлы авторизации из предполагаемых папок на зараженном компьютере.

Как работают вирусы WardenStealer и Aoki?

Примечательно, что обе вредоносные программы имеют собственные инженерные особенности для сбора данных о ИИ-аккаунтах.

WardenStealer написан на языке Rust для ОС Windows и распространяется по подписке. Он собирает данные браузеров, криптокошельков, мессенджеров, а также токены Claude Code, материалы аутентификации Codex и конфигурации Claude Desktop.

Aoki разработан на языке Go и обнаружен в октябре 2026 года. Он сортирует украденные материалы в специальную папку AISessions, собирая куки и настройки для ChatGPT, Claude, Codex, Copilot и Cursor.

Главный риск заключается в захвате сессии. Валидный украденный токен позволяет злоумышленнику восстановить авторизованный доступ без ввода пароля или прохождения повторной двухфакторной аутентификации (MFA).

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Продажа доступа и финансовые риски

Угнанные данные хакеры продают на теневых онлайн-площадках. В частности, в даркнете уже появились предложения приобрести подписки на ИИ-сервисы и кредиты для работы со скидками.

Такие кражи позволяют преступникам пользоваться платными ИИ-инструментами за счет других людей и компаний .

Схему называют LLMjacking. По оценкам аналитиков Sysdig, в худшем сценарии злоумышленники могут наносить компании ущерб более чем на 46 тысяч долларов ежедневно , используя похищенные ресурсы Claude.

Однако финансовые потери - не единственная опасность. Вместе с настройками программ и историей запросов злоумышленники могут получить доступ к исходному коду проектов, внутренних систем и конфиденциальной информации компаний.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют проверять устройства разработчиков на наличие угроз, завершать активные сеансы в ИИ-сервисах и регулярно обновлять ключи доступа.

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