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Украина вошла в топ-6 стран по утечкам данных: сколько аккаунтов сломано

10:13 05.11.2026 Чт
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aimg Ольга Завада
Украина вошла в топ-6 стран по утечкам данных: сколько аккаунтов сломано Украина резко поднялась в глобальном рейтинге утечек данных (фото: Getty Images)
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В третьем квартале 2026 года в мире было скомпрометировано более 121,8 миллионов онлайн-аккаунтов, что на 13,2 процента превышает показатели предыдущего отрезка.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на отчет аналитиков Surfshark.

Ситуация в Европе: скачок киберпреступлений в Великобритании и Украине

Наибольший регресс испытала Великобритания, где количество истоков возросло более чем вдвое - до 5,8 миллиона (увеличение на 121,6 процента). Это позволило стране опередить Францию и стать самым скомпрометированным государством в Европе.

Стремительно поднялась в рейтинге и Украина, переместившаяся с 47-го на 6-е место в мире. Всего за 3 месяца было сломано 2,6 миллиона аккаунтов.

Скачок согласуется с общей тенденцией: согласно данным Microsoft, Украина удерживает лидерские позиции по количеству кибератак в регионе, а отечественная служба CERT-UA фиксирует массовые фишинговые рассылки, нацеленные на мессенджеры Telegram и Signal.

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Глобальные масштабы: кого компрометируют больше всего?

В общем мировом зачете лидерство удерживают

  • США: 38,1 миллиона скомпрометированных аккаунтов (31 процент от общего мирового объема).
  • Бразилия: 7 миллионов истоков.
  • Великобритания: 5,8 миллиона.
  • Индия: 5,5 миллиона.
  • Австралия: 3,1 миллиона.

В то же время по плотности сливов (количеству сломанных аккаунтов на 1 000 жителей) первое место в мире заняла Эстония, опередив Австралию, США и Британию.

Как защитить свои данные?

Поскольку большинство масштабных взломов происходит на серверах компаний , а не на устройствах пользователей, даже самые лучшие VPN-сервисы не могут полностью гарантировать защиту от утечки данных

Главные рекомендации экспертов по кибербезопасности:

Относиться к личной информации как конфиденциальной и передавать реальные данные только на официальных ресурсах.

Использовать псевдонимы, дополнительные электронные адреса или услуги маскировки почты для регистрации на менее важных сайтах.

Применять надежные менеджеры паролей, чтобы скомпрометированный доступ к одному сервису не открывал злоумышленникам дверь к другим аккаунтам.

Использовать сервисы защиты от кражи личных данных и мониторинга утечек для своевременного оповещения об угрозах.

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