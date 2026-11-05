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Российские хакеры атаковали iPhone и Android через украинский сервис: под угрозой пароли и фото

12:09 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Российские хакеры атаковали iPhone и Android через украинский сервис: под угрозой пароли и фото Хакеры используют скрытые эксплойты (коллаж: РБК-Украина)
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Российские хакеры превратили популярные сайты в ловушки для пользователей: из-за них злоумышленники могут скрыто заражать смартфоны. Под ударом оказались веб-ресурсы в Украине, США и странах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bleeping Computer.

Как работала масштабная кибератака?

Кампания базировалась на использовании скомпрометированных легитимных ресурсов - в частности, украинского газодобывающего предприятия, американской промышленной ассоциации и болгарского военного сайта.

Кроме того, хакеры взломали украинский сервис веб-аналитики Plerdy, сменив его SEO-трекер, который загружали тысячи сайтов преимущественно в Украине.

Также злоумышленники развернули поддельные домены, имитирующие официальный американский портал America250 и гостиницу в Лондоне.

При посещении таких ресурсов пользователи загружали исходный скрипт на JavaScript, который без участия человека сканировал устройство, определял тип операционной системы и версию браузера.

После этого командный сервер автоматически посылал целевой пакет специфических эксплойтов.

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Какие данные пытались похитить хакеры?

Используя набор уязвимостей (в частности, в iOS 16.7, iOS 18.5 и браузере Chrome для Android 139-145 версий, за исключением 143), злоумышленники нацелились на наиболее чувствительную информацию.

Какую именно?

На устройствах iOS: файлы cookie из браузера Safari, базы данных мессенджеров WhatsApp и Telegram, учетные данные из памяти Keychain, геолокацию и фотографии.

На устройствах Android: файлы cookie браузера Chrome, сохраненные данные для входа, история просмотров и сохраненные пароли от сетей Wi-Fi с помощью инструмента AndroSnitch.

По данным исследователей, ни один из развернутых пейлоадов не оставлял постоянных следов в системе, поэтому обычная перезагрузка устройства временно останавливала вредную активность до следующего визита на зараженный сайт.

Реакция разработчиков и меры безопасности

Apple и Google уже устранили все уязвимости, которыми пользовались хакеры, и выпустили обновления безопасности даже для более старых версий iOS и Android.

Чтобы защитить смартфоны и планшеты от подобных атак, пользователям советуют поскорее установить последние обновления системы.

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