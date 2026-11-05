Российские хакеры атаковали iPhone и Android через украинский сервис: под угрозой пароли и фото
Российские хакеры превратили популярные сайты в ловушки для пользователей: из-за них злоумышленники могут скрыто заражать смартфоны. Под ударом оказались веб-ресурсы в Украине, США и странах Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bleeping Computer.
Как работала масштабная кибератака?
Кампания базировалась на использовании скомпрометированных легитимных ресурсов - в частности, украинского газодобывающего предприятия, американской промышленной ассоциации и болгарского военного сайта.
Кроме того, хакеры взломали украинский сервис веб-аналитики Plerdy, сменив его SEO-трекер, который загружали тысячи сайтов преимущественно в Украине.
Также злоумышленники развернули поддельные домены, имитирующие официальный американский портал America250 и гостиницу в Лондоне.
При посещении таких ресурсов пользователи загружали исходный скрипт на JavaScript, который без участия человека сканировал устройство, определял тип операционной системы и версию браузера.
После этого командный сервер автоматически посылал целевой пакет специфических эксплойтов.
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Какие данные пытались похитить хакеры?
Используя набор уязвимостей (в частности, в iOS 16.7, iOS 18.5 и браузере Chrome для Android 139-145 версий, за исключением 143), злоумышленники нацелились на наиболее чувствительную информацию.
Какую именно?
На устройствах iOS: файлы cookie из браузера Safari, базы данных мессенджеров WhatsApp и Telegram, учетные данные из памяти Keychain, геолокацию и фотографии.
На устройствах Android: файлы cookie браузера Chrome, сохраненные данные для входа, история просмотров и сохраненные пароли от сетей Wi-Fi с помощью инструмента AndroSnitch.
По данным исследователей, ни один из развернутых пейлоадов не оставлял постоянных следов в системе, поэтому обычная перезагрузка устройства временно останавливала вредную активность до следующего визита на зараженный сайт.
Реакция разработчиков и меры безопасности
Apple и Google уже устранили все уязвимости, которыми пользовались хакеры, и выпустили обновления безопасности даже для более старых версий iOS и Android.
Чтобы защитить смартфоны и планшеты от подобных атак, пользователям советуют поскорее установить последние обновления системы.